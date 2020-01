Aufsichtsbehörde verlänger Provisorium : Atomzwischenlager Brunsbüttel: Warten auf Genehmigung

Minister Jan Philippp Albrecht verlängert die Anordnung für das Standortzwischenlager, fordert aber endgültige Lösung zwischen Vattenfall und Bund.

von Ralf Pöschus

19. Januar 2020, 17:45 Uhr

Brunsbüttel | Im Standortzwischenlager auf dem Gelände des Kernkraftwerks Brunsbüttel darf auch weiterhin strahlender Abfall gelagert werden. Die Atomaufsicht hat die bis Ende des Monats geltende Anordnung zur Einlagerung verlängert – ohne eine neue Frist zu setzen.

Hintergrund: Nachdem das Oberverwaltungsgericht Schleswig im Juni 2013 die Betriebsgenehmigung für das Standortzwischenlager aufgehoben hatte, ist eine neue Genehmigung noch nicht erteilt worden. Dass dennoch in dem Bau derzeit 20 Castoren mit insgesamt 965 Brennelementen aus dem Leistungsbetrieb des vor neun Jahr stillgelegten Kraftwerks weiterhin gelagert werden dürfen, geht auf eine Anordnung der Atomaufsicht zurück. Begründet wird das vom Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung damit, „dass das laufende Neugenehmigungsverfahren bis Ende Januar 2020 noch nicht abgeschlossen sein wird.“

Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne): „Da das Genehmigungsverfahren auf Bundesebene bis Ende Januar nicht abgeschlossen sein wird, ist es unverändert meine Aufgabe, die Voraussetzungen für eine rechtssichere Aufbewahrung des Kernbrennstoffs durch eine atomaufsichtliche Anordnung zu schaffen.“

Daher die erneute Verlängerung. Wobei diese Anordnung keine Betriebsgenehmigung ersetzt. Albrecht macht denn auch unmissverständlich deutlich: „Ich erwarte von Betreiber und Bundesamt, dass diese vorläufige Regelung nun so schnell wie möglich durch einen belastbaren Genehmigungsbescheid ersetzt wird.“

Damit nimmt Albrecht einerseits Vattenfall als Betreiber des Kraftwerks in die Pflicht und andererseits das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit, das mittlerweile für das Standortzwischenlager verantwortlich ist. Das Genehmigungsverfahren läuft. Darin geht es darum, die 2013 vom Oberverwaltungsgericht festgestellten Defizite hinsichtlich der Sicherheit des Gebäudes auszuräumen – ein langwieriges Verfahren.

Dass es nun keine terminliche Befristung mehr gebe wie noch bei den Aufbewahrungsanordnungen aus 2015 und 2017 erklärt die Atomaufsicht so: „Die Anordnung gilt, bis die Vattenfall-Betreibergesellschaft wieder über eine vollzieh- und ausnutzbare Genehmigung nach den Vorschriften des Atomgesetzes verfügt.“

Wie lange sich dieses Verfahren beim zuständigen Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung noch hinziehen werde, sei offen. Gleichwohl, so die Atomaufsicht des Landes in einer am Sonntag veröffentlichten Mitteilung: „Aus dem bereits erheblich fortgeschrittenen Verfahren ist kein Sachverhalt bekannt geworden, der grundsätzlich der Erteilung einer Genehmigung entgegensteht, so dass der von der Betreibergesellschaft eingeschlagene Weg unverändert geeignet erscheint, schnellstmöglich wieder zu einer Aufbewahrungsgenehmigung zu gelangen.“



Am Besten geeignetes Lager





Minister Albrecht betont überdies, dass es sich beim Standortzwischenlager „nach wie vor um den für die trockene Lagerung abgebrannter Brennelemente am besten geeigneten Ort auf dem Anlagengelände in Brunsbüttel“ handele.

Das schleswig-holsteinische Energiewendeministerium betont, dass die verlängerte Anordnung vorläufigen Charakter habe. Sie könne die atomrechtliche Genehmigung nicht dauerhaft ersetzen. Deshalb seien Vattenfall auch weitere Maßnahmen auferlegt worden, „die das zügige Erlangen einer nutzbaren Genehmigung sicherstellen sollen“.