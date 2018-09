Heiligenstedten : Arztpraxen brauchen Fachmann an ihrer Seite

Die Datenschutz-Grundverordnung richtig umsetzen - dazu sollten sich Ärzte an Experten wenden, so das Fazit eines Seminars.

von Ilke Rosenburg

17. September 2018, 12:57 Uhr

Die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung wirft viele rechtliche Fragen auf, auch in Arztpraxen. Darum waren die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten in diesem Jahr Thema der Fortbildungsveranstaltung, die Anne Göttsche aus der Wilsteraner Praxis Dr. Jörg Wendtland mit Unterstützung von Roswitha Rambke von der Hohenlockstedter Pharma-Firma Pohl-Boskamp, in der Gaststätte Zur Erholung in Heiligenstedten organisierte. Ein Informationsangebot an Arztpraxen aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, das rege wahrgenommen wurde.

Und auch wenn in Arztpraxen aufgrund der Verschwiegenheitspflicht immer schon der Datenschutz ernst genommen wurde und es regelmäßige Fortbildungen dazu gegeben habe, wie Jörg Wendtland bei der Begrüßung betonte, war das Interesse an den neuen Richtlinien groß. Denn inwieweit Datenschutz-Maßnahmen nun auf noch größere Beine gestellt werden müssten, das wollten 90 Teilnehmer – Ärzte und medizinische Fachangestellte – von Siegfried Hansen von der Itzehoer Firma HF Computersysteme wissen.

Der setzte sie umfassend über die Verordnung und ihre Auswirkungen auf den Arbeitsalltag in der Praxis in Kenntnis, blieb in seinem Vortrag keine Antwort schuldig. „Den Blickwinkel zu schärfen könnte wichtig werden“, merkte Hansen zum Auftakt an. Und gab die Begründung dafür in ausführlicher Darstellung . „Die Daten sind das Rohöl des 21. Jahrhunderts “, meinte Hansen , und damit sei Datenschutz der neue Umweltschutz. Wer sich heute nicht auf den neuesten Datenschutz-Stand bringen lasse, sei in spätestens zehn Jahren nicht mehr handlungsfähig. Aber, so Hansen angesichts der Herausforderungen der neuen Verordnung, „lassen Sie sich nicht kirre machen“. Er erläuterte, wo die Schwerpunkte liegen sollten. Und so gab er Einblicke in Datenschutz-Anforderungen im Anmelde-, Warte- und Behandlungsbereich ebenso wie in der Bearbeitung personenbezogener Daten. Die Workshop-Teilnehmer erfuhren wichtige Grundsätze, über Haftung und Recht auf Schadenersatz. Ob die Datenschutzrichtlinien befolgt würden, werde behördlich überprüft. Wichtig sei zudem, alles zu dokumentieren und nachweisen zu können. Hansen erläuterte mögliche Sanktionen und Bußgeldforderungen, riet, zwingend mit einem Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten. Der Referent gab den Teilnehmern damit viel Stoff für Fragen und Diskussionen – und Anregungen für Veränderungen im Praxisalltag.