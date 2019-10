Theater Itzehoe : Artistik auf der großen Bühne

Zirkusshow Filament begeistert das Publikum.

02. Oktober 2019, 10:09 Uhr

Itzehoe | Der Ausdruck Filament beschreibt unter anderem die leuchtende Spirale in einer Glühbirne. Diese erstrahlte nun im Theater Itzehoe für fast zwei Stunden im großen Saal auf.

Schwungvolle Musik

Das gleichnamige Programm, erdacht von Joseph Pinzon von der „Short Round Production“ aus Los Angeles, erzählte anderthalb Stunden lang Geschichten aus dem Leben von acht Teenagern; unaufgeregt, aber von schwungvoller Musik begleitet und effektvoll beleuchtet.

Diese suchten sich mittels spektakulärer Zirkusartistik ihr ausdrucksstarkes Ventil und stellten schauspielerisch sowie gestisch-mimisch dar, was sie in dieser prägenden Lebensphase erleben – von der ersten Liebe bis hin zu schmerzvollen Erfahrungen.

Vor allem überzeugte in dieser Zirkusshow die dynamische Artistik, die die acht internationalen Darsteller aus der ganzen Welt mit großer Körperbeherrschung auf die Bühne brachten – von Seil- und Reifenartistik über Hoola-Hoop bis hin zu tänzerischen Einlagen. Die Artisten der Show, mit der sie auf einer 24-tägigen Tour durch Deutschland und Italien sind, absolvierten ihre siebente Vorstellung. Bei ihren Turnvorführungen war jeder einzelne Muskel der durchtrainierten Darsteller im Alter zwischen Anfang und Ende 20 zu erkennen.

Einig waren sich die ausgebildeten Artisten mit Coaching in Schauspiel über die Location: „Unser Stück passt sehr gut in dieses Theater“, fand beispielsweise Oskar Kaufmann. „Wir lernen in Deutschland so viele tolle Orte und Theater kennen – das hätte ich gar nicht gedacht. Und das Publikum reagiert sehr positiv auf uns“, freute sich Bertan Canbeldek.

Das mit Preisen ausgezeichnete Spektakel beeindruckte das Publikum, so auch eine vierköpfige Besuchergruppe aus Itzehoe. „Alle Achtung, sie brauchen nicht mehr ins Fitness-Studio“, war Ingrid Tilinski, die mit ihrem Mann Siegfried ein Theater-Abo bereits seit 1959 hat, von der guten körperlichen Verfassung beeindruckt.

Junges Publikum vermisst

„Es ist nur schade, dass das junge Publikum fehlt“, fand Gabriele Medewitz, und ihr Mann Frank analysierte: „Die Geschichte ist ganz toll ineinander verwoben. Sie spielen ihre Rollen alle sehr gut – und haben es vor allem artistisch fantastisch gemacht.“