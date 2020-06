Corona-Krise : Arbeitslosigkeit im Kreis Steinburg steigt deutlich an

Mehr als 1000 Menschen haben sich laut einer Analyse seit Beginn der Krise arbeitlos gemeldet.

von Delf Gravert

29. Juni 2020, 18:13 Uhr

Itzehoe | 1025 Menschen sind im Kreis Steinburg in den vergangenen Monaten in die Arbeitslosigkeit gerutscht. So meldet es das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die Wissenschaftler des WSI analysieren die Auswirkungen der Corona-Krise auf den deutschen Arbeitsmarkt auf Grundlage von Daten der Bundesagentur für Arbeit. Bereinigt um saisonale Effekte ist die Arbeitslosenquote im Kreis seit Beginn der Pandemie damit um 1,4 Prozent gestiegen, so das WSI. Noch härter trifft es den Kreis Dithmarschen. Dort stieg die Quote, ebenfalls statistisch bereinigt, um 1,8 Prozent. 1228 Menschen meldeten sich zusätzlich arbeitslos. 2167 Betroffene gibt es im Kreis Pinneberg. Wegen der deutlich größeren Zahl an Beschäftigen ist dies aber dort laut dem WSI nur ein Anstieg um 1,2 Prozent.