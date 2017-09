Interkulturelle Woche : Arabisch für Anfänger

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Robin Grützmacher

erstellt am 30.Sep.2017 | 07:00 Uhr

„Vielfalt verbindet“ – das Motto der bundesweiten Interkulturellen Woche ist derzeit aktueller denn je. Deutschland und damit auch Itzehoe sind vielfältiger als jemals zuvor, zu Altbekanntem gesellt sich Neues – Essen und Sprache zum Beispiel. In der Volkshochschule (VHS) Itzehoe bewegten sich diese Woche Menschen aufeinander zu, die sich normalerweise wohl nie begegnet wären.

Das Programm der Interkulturellen Woche in Itzehoe sei „qualitativ hochwertig“, sagt die Gleichstellungsbeauftrage Karin Lewandowski. Deswegen reiche es auch, wenn Veranstaltungen weniger gut besucht seien, die Leute sich aber viel austauschen. Oft sind es Menschen aus Syrien und Deutschland. Seitdem der Krieg in dem vorderasiatischen Land ausgebrochen ist, prallen diese beiden Welten landesweit aufeinander.

Zwei, die von dort kommen, sind Mohamad Albeida und Eman Santiha. Am Donnerstagabend stehen sie im Erdgeschoss der VHS am Delftor und bereiten sorgsam arabische Spezialitäten zu. „Jetzt bitte noch nicht“, sagen die beiden lächelnd auf die Frage nach einem Foto. Sie wollen pünktlich fertig sein. Das Essen ist kostenlos, nicht ganz zehn Gäste warten geduldig, bis Albeida und Santiha fertig sind. Ein Gast ist Jens Reinhardt. „Ich koche nicht arabisch“, sagt er. Aber er habe von der Veranstaltung erfahren und möge arabisches Essen. Eine andere Besucherin erzählt, ihr ältester Sohn koche arabisch – und ihr schmeckt’s.

Aufeinander zubewegen, das klappt in der kleinen Runde sofort: Noch bevor alle sitzen und Albeida und Santiha die Teller ausgegeben haben, kommen die ersten Fragen. Was dort aufgetischt sei, wollen die Gäste wissen. Oder ob es sehr viel Arbeit gewesen sei. Letzteres wird bejaht, dann präsentieren die beiden das Essen und verteilen Zettel mit Namen und Zutaten. Es gibt zum Beispiel Tabbouleh, hier eher als Bulgursalat bekannt, oder Yalengi, gefüllte Traubenblätter.

Albeida und Santiha füllen die Teller, querbeet wird probiert. Es schmeckt, so die Meinung der Runde. Das Ziel der Interkulturellen Woche wird erfüllt: Es gibt viel Austausch. Auch im kriegszerstörten Libyen sind die beiden Geflohenen gewesen, erzählen sie. „Arbeitest du in Deutschland?“, kommt die Frage aus der Runde an Albeida. „Ja, in Elmshorn als Tischler“, antwortet er. Das sei er auch in Libyen gewesen – bis der Krieg ausbrach. Der Chef sei zufrieden mit seiner Arbeit. Bis 2018 dürfen Santiha und Albeida bleiben. Dann wird über ihre Zukunft neu entschieden.

Während die Runde noch einige Zeit zusammensitzt, beginnt ein Stockwerk höher ein Arabisch-Schnupperkurs. Auf dem Weg dorthin erzählt eine Teilnehmerin, sie bringe zwei Geflohenen aus arabischsprachigen Ländern Deutsch bei und habe ihrerseits ein Interesse an deren Sprache entwickelt. Die Resonanz auf den Kurs ist sehr gut. Jedenfalls bei Frauen: 17 Teilnehmer, darunter nur ein Mann. Geleitet wird der Kurs vom Syrer Ferras Abo Hassoun – obwohl er erst selbst seit neun Monaten Deutsch lernt. Sprachen scheinen ihm zu liegen: Er hat Arabisch studiert, und auch wenn sein Deutsch natürlich noch nicht fließend ist, tritt Hassoun sicher auf und scheint an diesem Abend nicht das erste Mal vor einer Menschengruppe zu sprechen. „Etwa 300 bis 400 Millionen Menschen sprechen Arabisch“, erzählt er. In mehr als 20 Ländern sei es die Amtssprache, etwa zwölf Millionen Wörter gebe es. Im Deutschen sind es deutlich weniger. Genau wie Deutsch sei aber auch Arabisch keine einfache Sprache: Gelesen wird von rechts nach links, es gebe zwar ein Hocharabisch, aber in jedem der 22 Länder wird die Sprache anders gesprochen, und jeder der 28 Buchstaben des Alphabets wird je nach Verwendung durch viele kleine Zusatzzeichen ergänzt. Jedem, der Interesse an der Sprache hat, wird Hassoun sie in den kommenden Wochen weiter beibringen.

Der Schlüssel zur Integration sei, so heißt es oft, der Anschluss an die Heimatbevölkerung, um nicht nur im eigenen Kulturkreis zu bleiben. Umgekehrt baut die Auseinandersetzung mit dem Fremden Ängste ab und ermöglicht überhaupt erst, dass Vielfalt verbinden kann. Bei Hassoun hat das geklappt:„Ich habe mich in Itzehoe gleich gefühlt wie in meiner Heimatstadt. Die Leute sind für mich wie eine Familie.“



>Abschluss der Interkulturellen Woche am Sonntag um 10 Uhr in St. Laurentii beim Erntedankfest mit Gottesdienst und interkulturellem Herbstfest mit Essen, Trinken und fair gehandelten Produkten aus der Welt.

Anmeldung zum Arabisch-Kurs unter www.

vhs-itzehoe.de/Programm/Sprachen/Arabisch