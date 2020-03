Corona-Krise im Kreis Steinburg : Apotheken dürfen ganztägig an Sonn- und Feiertagen öffnen: Doch der Notdienst geht vor

Kreisapothekerin Berrit Kühl rechnet derzeit nicht damit, dass Apotheken davon Gebrauch machen werden. Der Notdienst sei mit am wichtigsten.

von Anna Krohn

26. März 2020, 11:42 Uhr

Lägerdorf | Der Kreis Steinburg hat am Mittwoch seine Allgemeinverfügung aktualisiert: Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein, und zwar ganztägig, auch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

Dass dieser Fall eintritt, sei aber erst einmal eher unwahrscheinlich, das teilt auf Nachfrage Kreisapothekerin Berrit Kühl mit, die die Sonnen-Apotheke in Lägerdorf betreibt. Man arbeite personell schon „am Anschlag“, und: „Die erweiterten Öffnungszeiten werden von der Apothekerkammer begrüßt, aber: Wir haben zurzeit an 365 Tagen im Jahr einen funktionierenden Notdienst, jeden Tag und jede Nacht ist eine Apotheke einsatzbereit – und genau das ist für die flächendeckende Versorgung sehr wichtig und darf, vor allem jetzt, nicht gefährdet werden – das ist die letzte Bastion, die nicht fallen darf.“

Des Weiteren müsse man eh schon schauen, wie man die in den Apotheken anfallende Arbeit – nicht nur vorn, sondern auch hinten im Laden – überhaupt stemmen könne. Es gebe schließlich auch ganz unabhängig von Corona Krankheitsfälle. „Und aus personellen Gründen die Notdienstversorgung nicht mehr leisten zu können – das darf wirklich nicht passieren.“ Sie wisse von keiner Apotheke im Kreis, so Kühl, die nun sonntags oder an Feiertagen öffnen wolle. „Es ist eine gute Idee, würde aber alles noch schwieriger machen.“