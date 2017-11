Verkehrsmanagement in Glückstadt : Anwohner-Parkausweise bleiben

vergrößern 1 von 1 Foto: Frauen 1 von 1

Emotional und engagiert ging es zu bei der Diskussion zum Parkraummanagement der Stadt Glückstadt. Auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses unter Leitung von Meike Sierck (SPD) stand das Thema im Mittelpunkt. Zahlreiche Zuhörer waren erschienen und äußerten ihren Unmut im Vorfeld während der Einwohnerfragestunde.

Klaus Gürke bemängelte den starken Lkw-Verkehr in der Stadt durch die Baustellensperrung der Bundesstraße, Angela Ehlers forderte, dass ein Parkraumkonzept sich an der Lebenswirklichkeit der Einwohner orientieren müsse, Carsten Stöven verwies auf das bisher gut funktionierende Parken neben der Hafenschleuse und Rüdiger Fock gab zu bedenken, dass ältere Bürger, die sich noch selbst versorgen, auf einen Stellplatz vor ihrem Haus angewiesen sind. Und immer wieder die Frage: „Wo lasse ich meinen Pkw, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme?“

Im Laufe der Beratungen glätteten sich die Wogen. „Für wen müssen wir da sein? Für die Touristen oder für unsere Einwohner? Die Einwohner müssen den Vorrang haben und es darf beim Parken nicht Bürger erster und zweiter Klasse geben.“ So beschrieb Stadtvertreter Siegfried Hansen (Piraten) das Konfliktfeld zum Parkraummanagement der Stadt. Jörn Ehlers (FDP) stimmte ihm zu: „Die Anliegerinteressen dürfen nicht beschnitten werden.“ Und Krafft-Erik Rohleder (CDU) ging noch einen Schritt weiter: „Wie kann man den begrenzten Parkraum gerecht verteilen? Wir brauchen zunächst ein Parkraumkonzept, in dem Flächen für die Touristen ausgewiesen sind, bevor wir über Einzelpunkte der Bewirtschaftung beschließen.“ Dass ein langfristiges Parkraumkonzept für die Stadt erforderlich ist, in dem mehr Flächen gekennzeichnet sind, darüber waren sich alle Politiker einig.

Bürgermeisterin Manja Biel bestätigte: „Parkraum ist ein knappes Gut in unserer Stadt. Wir müssen den Verkehr besser lenken. Eine Umgehungsstraße bleibt eine wichtige Forderung. Dazu soll es im nächsten Monat ein Gespräch im Verkehrsministerium in Kiel geben – zusammen mit den Umlandgemeinden.“ Letztlich bleibt nach intensiver Beratung der Verwaltungsvorlage zunächst doch vieles beim Alten. Im Einzelnen wurden folgende Maßnahmen beschlossen: Grundsätzlich sollen weniger Verbotsschilder aufgestellt werden. Die Kennzeichnung der Parkflächen soll mit Strichen markiert werden oder mit einem Parkschild. Die Zonen für die Parkscheinpflicht und Parkzonenpflicht werden nicht ausgeweitet.

Außerdem soll neben den Parkscheinautomaten das Konzept „Smartparking“ (digitale Parkraumbewirtschaftung) eingeführt werden. Parkgebühren werden weiterhin nur an fünf Tagen erhoben und nicht auf Sonnabend und Sonntag ausgedehnt. Das Thema „Parksanduhren“ wird wegen der rechtlichen Probleme nicht weiter verfolgt und das Parken „Am Fleth“ ist weiterhin mit Anwohnerparkausweisen möglich.

Das Parken an der Hafenschleuse wird in der bisherigen Form erlaubt. Die Parkfläche wird mit einer weißen Linie oder einem Parkschild gekennzeichnet. Am Markt wird ein Parkplatz mit Ladestation für E-Mobile kostenfrei während des Ladevorganges ausgewiesen. Anwohnerparkausweise werden weiterhin für jeden berechtigten Bewohner im Innenstadtbereich ausgegeben. Die angedachte Reduzierung auf einen Ausweis pro Wohneinheit fand keine Mehrheit.

Unternehmen mit Übernachtungsgästen im Innenstadtbereich erhalten pro fünf Zimmer einen Parkausweis. Im vorderen Bereich des Bahnhofparkplatzes und in der Itzehoer Straße werden je zwei Behindertenparkplätze ausgewiesen. Für die Stadt soll ein tragfähiges Stellplatzkonzept mit Parkleitsystem entwickelt werden.

Zur Gesamtsituation gibt die Verwaltung folgende Einschätzung: Die jetzt vorhandenen Parkplätze seien durchschnittlich gut ausgelastet. Es fehlen Stellplätze bei größeren Veranstaltungen. Die zentrumsnahen Parkmöglichkeiten für in der Stadt Beschäftigte sind knapp. Deshalb sollte über einen Großparkplatz außerhalb des Innenstadtkerns nachgedacht werden. Das Thema wird die Stadt also weiterhin beschäftigen.