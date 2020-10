Tempo-30-Zone : Anwohner des Horster Langenkamps machen ihrem Unmut über Raser Luft

Sie beschwerten sich in der Gemeindevertretersitzung bei den Kommunalpolitikern über den starken Verkehr durch das Neubaugebiet.

Avatar_shz von Michaela Eschke

11. Oktober 2020, 13:33 Uhr

Horst | Der zunehmende Kraftfahrzeugverkehr im neuen Horster Wohnbaugebiet in der Straße Langenkamp ist den Anwohnern ein Dorn im Auge. Sie machten während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung ihrem Unmut Luft und beschwerten sich in der Einwohnerfragestunde bei den Kommunalpolitikern. Besonders der Schwerlastverkehr sowie die morgendlichen und abendlichen Berufspendler wurden angeführt, und auch, dass oft zu schnell durch die 30er-Zone gefahren werde.

„Wir sind uns der Lage durchaus bewusst“, sagte Bürgermeister Jörn Plöger (CDU). Ein Teil des Verkehrsaufkommens liege daran, dass die L112 im Bereich Steinburg bis Hohenfelde derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt sei und der Verkehr, der sonst die Autobahnabfahrt Hohenfelde in Richtung Glückstadt nutzt, jetzt bereits in Horst abfährt. „Viele Kraftfahrer nutzen dann den Weg durch das Horster Wohngebiet.“

Wenn dieser Teilabschnitt der L112 im Oktober wieder freigegeben wird, werde sich das auch auf das Verkehrsaufkommen in Horst positiv auswirken, erklärte Plöger. Langfristig sei die Realisierung der südlichen Ortsumgehung (Grenzweg) ein wichtiger Meilenstein zur Verkehrsberuhigung in der Gemeinde. Dies würde sich besonders auf die Situation im Horstheider Weg und in der Bahnhofstraße auswirken.



Piktogramme auf der Fahrbahn





Um kurzfristig Besserung im Langenkamp zu erreichen, sollen jetzt große Piktogramme auf der Fahrbahn die Autofahrer daran erinnern, dass sie in einer 30-er Zone unterwegs sind. Zudem sollen Blumenkübel aufgestellt werden. „Und wir werden natürlich weiter im Gespräch mit den Anwohnern bleiben“, so Plöger.