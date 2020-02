Keine private Knallerei : Antrag erneuert: Linke in Itzehoe fordert zentrales Silvesterfeuerwerk

Fraktionschef Ernst Molkenthin führt Umweltschutzgründe an. Eine Lasershow könnte eine Alternative sein.

von Andreas Olbertz

19. Februar 2020, 13:44 Uhr

Itzehoe | Der Antrag ist zwar schon gut ein Jahr alt, aber jetzt hat ihn Ernst Molkenthin (Linke) noch mal auf die Tagesordnung gehoben: ein zentrales Feuerwerk zu Silvester anstelle von privater Knallerei überall im Stadtgebiet. Das Wort „Verbot“ taucht im Antrag zwar nicht auf, stattdessen spricht Fraktionschef Ernst Molkenthin von einem „ergebnisoffenen Denk- und Kommunikationsprozess“, aber es schwingt unausgesprochen mit. Er führt Umweltschutz als Argument an.

In der Sache herrschte weitgehend Einigkeit unter den Politikern. Trotzdem kam von Karl-Heinz Zander (Grüne) deutliche Kritik: „So wie du das formuliert hast, ist es doch ein Karnevalsbeitrag.“ Molkenthin hatte vom „unermesslichen Ratschluss der Itzehoer Lokalpolitik“ fabuliert.

Ordnungsamtsleiter Holger Pump machte deutlich, dass es in Itzehoe bereits Bereiche gebe, in denen Feuerwerk verboten sei – am Krankenhaus oder bei Reetdachhäusern. Ein stadtweites Verbot sei aber schlicht nicht durchsetzbar, dafür fehle es der Polizei an Personal.

Großen Zuspruch aus allen Fraktionen fand am Ende ein Vorschlag von Rainer Lutz (Dafi). Es gebe doch quasi ein zentrales Feuerwerk – am Theater. „Das ist ja mit der Stadt verbunden. Vielleicht kann man da mal Gespräche führen“, regte er an. Zum Theaterjubiläum habe es ja schon mal eine beeindruckende Lasershow gegeben. Vielleicht könne sowas wiederholt werden.