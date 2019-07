Ringreiten in Vaalermoor : Antonia Streich gewinnt mit 19 Ringen

Die möglichen 20 Ringe erreichte keiner der 47 Teilnehmer. Antonia Streich vom Ringreiterverein Hochdonn räumte ab.

von shz.de

29. Juli 2019, 13:49 Uhr

Vaalermoor | Insgesamt 47 Teilnehmer stiegen beim öffentlichen Ringreiten in Vaalermoor in die Sättel. Direkt am Audeich galt es, 20 Ringe zu stechen. Antonia Streich vom Verein Hochdonn errang mit 19 Ringen die Königswürde und konnte den Amazonen-Pokal entgegennehmen. Als beste Reiterin des gastgebenden Ringreitvereins Vaalermoor erhielt Kim-Sara Klatt mit 16 Ringen einen Pokal.

Nachwuchs mit acht Startern

Zum Führzügel-Wettbewerb waren acht Nachwuchsreiter angetreten. Bei den Jüngsten siegte Luna Pusch vom Verein Ecklak im Stechen mit 12 Ringen vor Mayline Jäger aus Landscheide und mit 11 Ringen Josie Klatt (Vaalermoor). Auch in der Junioren-Riege traten nur acht Reiter an, hier konnte sich Samira Herrmannsen mit 15 Ringen durchsetzen, gefolgt von Tamara Leu (Hochdonn, 11 Ringe) und Jolina Lau (Vaalermoor, 10).

Bei den Senioren gingen 31 Reiter an den Start und Christina Claußen setzte sich im Stechen um den zweiten Platz gegen ihre Vereinskollegen Bernd Thießen (Platz 3) und Werner Leu (Platz 4) aus Hochdonn, alle mit 17 Ringen, durch.

Zuschauer wie Teilnehmer konnten beim Sandsackwerfen und über Tombola-Lose Preise gewinnen.