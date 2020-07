Investition über 900.000 Euro : Antennen testen in Itzehoe: Firma ATC trotzt Corona im Neubau und mit neuen Geschäftsideen

Die Corona-Krise trifft auch Antenna Technology Center ATC – schafft andererseits aber Freiräume für neue Geschäftsfelder.

Itzehoe | Schon die Aussicht aus dem Büro zeigt: Dieses Unternehmen hat sich gut entwickelt. Bis vor wenigen Monaten konnten die Mitarbeiter der Antenna Technology Center ATC GmbH (ATC) die Kuppel über ihrem Messplatz nicht vom Schreibtisch aus sehen. Der Neubau an der Zusestraße für knapp 900.000 Euro hat sich in vielerlei Hinsicht schon bewährt. Die Corona-Krise trifft auch ATC – schafft andererseits aber Freiräume für neue Geschäftsfelder.

Das Unternehmen testet Fahrzeugantennen für große Konzerne und deren Zulieferer. Nicht selten ist das eine Geheimsache, wenn neue Modelle – Erlkönige – unter die Kuppel gebracht werden müssen. Der Messplatz sei zertifziert bis zur höchsten Sicherheitsstufe, unterstreicht Betriebsleiter Christian Reymers. Aber: Die Anlage sei recht eng und kompakt, Büros hatte ATC im Innovationszentrum Izet. „Wir waren immer komplett verstreut.“

So brachte der im November bezogene Neubau das Team enger zusammen, ein Motivationsschub wie auch der tägliche Blick aus dem Fenster. Hinzu kämen große logistische Fortschritte, so Reymers. Büros, Lager, Labor für kleinere Messungen und drei Werkstatt-Plätze – einer davon abgetrennt und für Kunden nutzbar – sind kompakt untergebracht. Unter einem großen Schleppdach ist auch draußen viel Platz, gut abgeschirmt durch einen hohen Zaun. Messplatz und Bürogebäude sind mit eigener Glasfaserleitung verbunden. Und eine eigene Straße auf dem Gelände gibt es auch, denn getestete Fahrzeuge hätten teils keine Straßenzulassung, erklärt Reymers. Der „Riesenaufwand“ für den Transport ins Labor im Izet – Vergangenheit.

Mit dem Neubau wurde die Technik bei ATC umgestellt, alle zehn Mitarbeiter haben mobile Endgeräte. „Wir haben uns auf Corona vorbereitet, ohne dass wir es wussten“, sagt der Betriebsleiter. „Ein riesiges Glück.“ Der Wechsel ins Homeoffice funktionierte reibungslos, die Arbeit auch: „Messdaten bearbeiten geht von überall.“ Diese Aufgabe sei nach der Messung noch sehr umfangreich. Wie viel von dieser Corona-Arbeitsweise übrig bleibe, werde sich zeigen – sehr schleichend kehre das Leben jetzt in die Büros zurück.

„Dieses Jahr sollte deutlich anders laufen“, sagt Geschäftsführer Jan-Peter Busch. Der Einbruch in der Automobilindustrie traf auch ATC als Dienstleister, er spricht von einer Einbuße in Höhe von 40 bis 50 Prozent. Unglücklich natürlich nach einer großen Investition, doch das Unternehmen habe das ohne Hilfen überstanden. Weiterhin seien die Konzerne allerdings in Schieflage, „wir gehen auch nicht davon aus, dass sich das in diesem Jahr großartig erholt“, sagt Busch. „Aber wir stecken den Kopf nicht in den Sand.“

Im Gegenteil: Mit Innovationen würden die Kapazitäten genutzt, die es sonst dafür nicht gegeben habe. ATC vermarkte sein über Jahre aufgebautes Know-how, und das aus einer einzigartigen Position heraus: „Wir sind komplett unabhängig.“ Über Messberichte hinaus gibt es Angebote in Bereichen wie Analyse, Simulation, Entwicklung oder auch Prüfung und Wartung für eigene Messplätze von Kunden. Denn viele reduzierten eigene Kapazitäten , sagt Busch.

Auf diesem zweiten Weg für ATC gehe es gut voran, so Reymers. Für neue Software gebe die Firma einige 10.000 Euro aus, berichtet Busch: „Wir investieren genau in die Bereiche, die uns in Zukunft mit tragen sollen.“ Als Referenz-Messplatz für verschiedene Autokonzerne haben die Itzehoer eine starke Position. Das fällt weltweit auf: Aktuell wird an einem Projekt in China gearbeitet.