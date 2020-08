Ansturm: Theater bittet um Geduld

Itzehoe | Die Kasse im Theater Itzehoe hat wieder geöffnet – und gleich am ersten Tag standen die Kulturinteressierten Schlange. Klarer Fall, das freut Theaterdirektorin Ulrike Schanko. Allerdings muss sie die Theaterkunden um etwas Geduld bitten, bis alles abgearbeitet ist: „Es war ein solcher Run.“

In Corona-Zeiten passen aufgrund der Abstandsregeln höchstens 159 Besucher in den großen Saal, schon das Platzieren der Abonnenten bedeutete sehr viel Arbeit (wir berichteten). Am Montag erstreckte sich das Interesse an der Kasse laut Schanko über das gesamte Angebot: Wahl-Abonnement, Speeldeel, manch einer sei mit einer Liste der Veranstaltungen gekommen, die er besuchen wolle. Doch auch hier gilt: Jeder Besucher muss platziert werden, „ein Riesenaufwand“. Daher die Bitte um Geduld: „Es hält deutlich länger auf.“