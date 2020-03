Wegen Corona : Ansturm auf Kurzarbeit in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen

Die Arbeitsagentur teilt mit, dass 1900 Unternehmen in der Region Bedarf angezeigt hätten.

von Delf Gravert

31. März 2020, 17:40 Uhr

Itzehoe/Heide | Die Arbeitgeber in der Region setzen stark auf das Kurzarbeitergeld, um die Folgen der Corona-Krise zu bewältigen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Arbeitsagentur Heide hervor, die für die Kreise Steinburg und Dithmarschen zuständig ist. Rund 1900 Firmen haben im März gegenüber seiner Behörde Kurzarbeit angezeigt, teil Ronald Geist, Leiter der Heider Arbeitsagentur mit.

Das Kurzarbeitergeld ist ein in der Finanzkrise von 2008 und 2009 bewährtes Instrument staatlicher Hilfe zur Sicherung von Arbeitsplätzen in Krisenzeiten. Der Staat übernimmt rund zwei Drittel von Lohn und Sozialabgaben von Beschäftigten, wenn diese ihre Arbeitszeit entsprechend verkürzen. So sollen betriebsbedingte Kündigungen vermieden werden. Fachkräfte bleiben Unternehmen erhalten. Zieht die Konjunktur wieder an, können die Firmen somit schneller wieder durchstarten als nach einem Stellenabbau.

Das Interesse an Kurzarbeit sei sehr groß, berichtet Geist. Vor der Krise habe das Thema in der Region kaum eine Rolle gespielt. Nun gebe es großen Beratungsbedarf. Die Arbeitsagentur habe zusätzliches Personal aus anderen Bereichen geschult. „Kurzarbeit ist ein Schlüsselinstrument für die Bewältigung der Corona-Krise“, sagt Sebastian Koch, Geschäftsführer des Unternehmensverbands Unterelbe-Westküste. „Unsere Mitgliedsunternehmen verstehen sie als Möglichkeit, flexibel auf die besondere Situation zu reagieren.“ Die Kurzarbeit ermögliche es, Arbeitsplätze zu sichern und Mitarbeitern eine sichere Zukunftsperspektive zu geben, so Koch.

Wie viele Menschen tatsächlich in Kurzarbeit gehen werden, ist noch völlig unklar. Die Anzeige des Bedarfs sei ein „erster Schritt“, erklärt Monika Liebner, Sprecherin des Arbeitsamts Heide.

Unklar ist auch noch, welche finanziellen Einbußen die Beschäftigten hinnehmen müssen. Arbeiten sie gar nicht, bekommen sie nur 60 beziehungsweise 67 Prozent (für Eltern) ihre Gehalts. Die Bundesregierung hat die Wirtschaft aufgefordert, diese Lücke zu schließen, um die Binnenkonjunktur zu stärken. „Ob ein solcher Zuschuss geleistet werden kann, muss jedes Unternehmen und jede Branche selbst entscheiden“, sagt Koch. Für kleine Firmen könne jede Zusatzbelastung schnell den Ruin bedeuten.

Inwiefern die Corona-Krise auch in Steinburg und Dithmarschen zu Entlassungen führen wird, lässt sich aus den aktuellen Arbeitsmarktzahlen noch nicht ablesen. Sie zeigen eine stabile Situation gegenüber dem Februar. Die nun veröffentlichten Daten wurden aber vor den einschneidenden Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erhoben. „Sie spiegeln damit nicht die tatsächliche Situation am Arbeitsmarkt wider“, sagt Geist. Welche Folgen die Corona-Krise für den regionalen Arbeitsmarkt habe, könne er erst im April einschätzen.