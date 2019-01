Ansprechpartner für Jugendarbeit in Dithmarscher Organisationen

von shz.de

30. Januar 2019, 11:17 Uhr

Der Kreisjugendring (KJR) verstärkt sein Team um einen Bildungsreferenten. Julian Schröder füllt die Stelle beim Dachverband der Dithmarscher Jugend-Organisationen aus.

Ob im Sport oder bei der Feuerwehr – wer mit Jugendlichen zu tun hat, hat auch Kontakt mit dem Jugendring. Von seiner Geschäftsstelle in Heide unterstützt der die Aktivitäten der Mitgliedsorganisationen in vielfältiger Form. Als Träger der Jugendhilfe kümmert sich der KJR vor allem um die Qualitätssicherheit der Nachwuchsarbeit – beispielsweise durch Aus- und Fortbildungen für Gruppenleiter. Auch werden Vereine bei der Beantragung von Zuschüssen etwa für Ferienfreizeiten beraten.

Seit 2012 ist Frauke Düssmann als Geschäftsführerin für den Jugendring tätig. Mit dem ehrenamtlichen Vorstand ist sie das Gesicht des KJR. In dieser Zeit hat die diplomierte Pädagogin Veränderungen erlebt und kommt zu dem Schluss, dass die Anforderungen in der außerschulischen Jugendarbeit und damit die Belastungen für das Ehrenamt gestiegen seien. Als Beispiele nennt sie Inklusion, Integration von Kindern mit Migrationshintergrund sowie Umgang mit Konflikten. „Aber auch Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Minderjährigen haben zugenommen. Und nicht zu vergessen sind die zahlreichen rechtlichen Regelungen in der Arbeit mit Jugendlichen.“ Bei dieser Fülle seien Ehrenamtler auf Hilfe angewiesen, betont sie. Umso mehr freut es sie, dass Dithmarschen einen Bildungsreferenten bekomme, der Verbänden zur Seite stehe.

Hier setzt die Aufgabe Julian Schröders an. Mit dem Master-Abschluss in Erziehungswissenschaften verfügt der 28-Jährige nicht nur über das theoretische Rüstzeug. „Ich habe auch viele Jahre als Betreuer bei Ferienfreizeiten des Kreisjugendrings Schleswig-Flensburg gearbeitet und kenne deshalb die Strukturen.“ Ihn reize es, die Organisationen kennen zu lernen, Fortbildungen zu entwickeln und Kurse vorzubereiten. Auch möchte er die Betreuer treffen, die im Sommer mit Kindern auf große Fahrt gehen. „Erst einmal werde ich mich bei den Verbänden vorstellen.“