Kohlsaison : Anschnitt erstmals im Livestream

Der Auftakt der Kohlsaison in Dithmarschen fand unter Corona-Bedingungen statt - nur wenige Gäste nahmen teil.

22. September 2020, 16:13 Uhr

Neuenkirchen | Ein ungewohntes Bild präsentierte sich beim 34. Kohlanschnitt in Dithmarschen. Nur sehr wenig geladene Gäste verfolgten, wie Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs den ersten Weißkohl der Saison 2020 schnitt. Unter ihnen auch Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht, der das traditionelle Messer übernahm und ebenfalls Hand an den Kohlkopf anlegte. Christian Ufen, Vorsitzender des Gemüseanbauerverbandes Dithmarschen und der Bundesfachgruppe Gemüseanbau, moderierte den Kohlanschnitt, der aufgrund der Corona-Pandemie zum ersten Mal im Livestream zu sehen war.

Niels Piening hatte sein Kohlfeld zur Verfügung gestellt und Ufen bescheinigte: „Dem Kohl geht es hier richtig gut, er sieht grün und knackig aus.“ So sehe es im ganzen Kreisgebiet aus, und der Verband rechnet mit einer leicht überdurchschnittlichen Ernte. In Dithmarschen werden in rund 170 landwirtschaftlichen Betrieben neben Wirsing-, Blumen-, Spitz- und anderen Kohlsorten auch zirka 350 Hektar mit Weiß- und 68 Hektar mit Rotkohl angebaut. „In Dithmarschen werden jedes Jahr mehr Kohlköpfe geerntet als Bundesbürger in Deutschland leben. Diese Kraftanstrengung wird auf den Kohltagen zu Recht voller Stolz gefeiert. Der Kohlanbau ist wirtschaftlich und kulturell wichtig für die gesamte Region, die Kohlernte ist die fünfte Jahreszeit Dithmarschens“, sagte der Landwirtschaftsminister.

Geerntet wird vorrangig von Saisonarbeitern. Albrecht sprach vom Glück, dass viele der Erntehelfer bereits im Land seien. Schade fand er es aber, dass nicht so viele Leute wie gewohnt beim Kohlanschnitt dabei sein können. „Es ist sehr schade, aber ich versuche, das Positive zu sehen. In der Pandemie ist die Wertschätzung für regionale Lebensmittel wieder gestiegen.“ Seinen Kohlkopf wird er selber zubereiten, ob traditionell als Roulade oder Mal ganz anders, steht noch nicht fest. „Ich habe einige Kochbücher und probiere auch gerne aus“, erzählte Albrecht.

„Das wir heute hier stehen können, ist vielen engagierten Menschen zu verdanken. Aber in dieser Situation ist es auch eine große Chance, die wir nutzen können, um Kohltage-Kleinode zu entdecken“, erklärte Ute Borwieck-Dethlefs. Die Landwirtschaft und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband hätten gerade einen schweren Stand, und die Kreispräsidentin forderte dazu auf, das gastronomische Angebot in der Region zu nutzen. Von Jan Philipp Albrecht wünscht sie sich, dass die Zusammenarbeit, die beim Kohlanschnitt auf dem Feld zwischen Kreispräsidentin, Landrat und Minister herrschte, sich auch auf die angeschlagenen Berufsgruppen ausweitet.