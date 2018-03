Zusammenhang mit Kurden-Demos? : Anschläge auf türkische Einrichtungen in Itzehoe – Ermittlungen laufen

Hinweise zu Tätern oder Motiven gibt es noch nicht. Möglicherweise hat der Türkei-Einsatz in Syrien damit zu tun.

von dpa/shz.de

12. März 2018, 11:05 Uhr

Itzehoe | Nach den Anschlägen auf eine Moschee und einen türkischen Gemüseladen in Itzehoe prüfen die Ermittler, ob es einen Zusammenhang mit anderen Anschlägen auf türkische Einrichtungen in Berlin, Meschede und Lauffen gibt. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei hoch, teilte die Polizei mit. Konkrete Hinweise zu den Tätern oder den Motiven gebe es aber noch nicht.

Bei Demonstrationen in deutschen und anderen europäischen Städten haben am Wochenende zahlreiche Menschen gegen die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien protestiert. Ein Zusammenhang mit den Brandanschlägen wird nicht ausgeschlossen.

Unbekannte schlugen in der Nacht zum Sonntag die Fenster einer Moschee in der Kreisstadt ein und legten ein Feuer in einem türkischen Gemüseladen. Zwischen den beiden Gebäuden liegt etwa ein Kilometer. Durch den engen zeitlichen und örtlichen Ablauf der Taten sowie durch weitere Hinweise geht die Kripo mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Zusammenhang beider Geschehnisse aus. Für einen fremdenfeindlichen Hintergrund gebe es im Moment wenig Ansätze, teilte die Polizei mit.

In der Nacht zum Sonntag brannte es in einer Moschee in Berlin und an einem Gebäude des Türkisch-Deutschen Freundschaftsvereins im nordrhein-westfälischen Meschede. Am Freitag hatten Unbekannte Brandsätze in eine Moschee im baden-württembergischen Lauffen geworfen.

Auf einer kurdischen Internetseite, die zu Aktionen gegen die türkische Offensive in Afrin aufruft, wurden Videos geteilt, die angeblich die Anschläge in Meschede und Lauffen zeigen. Es handele sich um eine Aktion kurdischer Jugendlicher, hieß es dort. Über die Videos berichteten auch die „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“.

In Berlin sagte ein Polizeisprecher: „Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen.“ Ditib sprach vom bundesweit 18. Anschlag auf eine Moschee innerhalb von zwei Monaten.

Die türkischen Streitkräfte hatten am 20. Januar eine Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordwestsyrien gestartet. Inzwischen sollen sie sich der schwer umkämpften Stadt Afrin bis auf wenige hundert Meter genähert haben.