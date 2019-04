Kanu-Gruppe Wilster : Anpaddeln: 37 Kanuten zog es auf die Wilster Au

Saisonstart auf dem Wasser für die Kanu-Gruppe Wilster.

von shz.de

18. April 2019, 15:52 Uhr

Wilster | Der kühle Wind schreckte sie nicht: 37 Kanuten der Kanu-Gruppe Wilster (KGW) im Alter zwischen 7 und 73 Jahren beteiligten sich am traditionellen Anpaddeln ihres Vereins. Aufgemacht hatten sich die Aktiven überwiegend in Einerkajaks, aber auch in Zweiern und in einem Canadier waren sie unterwegs. Während die älteren Kanuten meist bis zur „Alten Schmiede“ in Averfleth fuhren und nach einer Pause wieder zum Bootshaus zurück kehrten, fuhren die jüngeren Mitglieder bis zum „Goldbogen“ und drehten dort um. Insgesamt waren die Strecken 20, beziehungsweise 8 Kilometer lang.

Gegenüber anderen Jahren hatten wir eine sehr gute Beteiligung. Doris Neumann, Wanderwartin

Nach der Veranstaltung, die mit einer gemeinsamen Kaffeetafel im Bootshaus endete, äußerte sich Doris Neumann positiv: „Gegenüber anderen Jahren hatten wir eine sehr gute Beteiligung.“ Erfreut zeigte sich die Wanderwartin auch darüber, dass unter den 37 Teilnehmern auch zwölf Jugendliche waren. Sie hofft nun, dass das Engagement auf dem Wasser nicht nachlässt.

Dafür sorgen soll ein umfangreiches Trainings- und Fahrtenprogramm. Zu den diesjährigen Höhepunkten zählen unter anderem die Herrentour von Kassel nach Minden auf den Flüssen Fulda und Weser sowie die so genannte Mädelstour, die die Frauen der KGW nach Lüneburg und auf die Ilmenau führen wird.

Jugend hat viel vor

Viel vor hat auch die Vereinsjugend. Sie plant ihr Kanu-Wochenende auf eigenem Gelände unter Mitbeteiligung der Vereine Itzehoer Kanu-Club, Itzehoer Wasserwanderer und Elmshorner Wasserwanderer. Zu dieser Veranstaltung werden rund 30 Nachwuchspaddler erwartet. Etwas Besonderes soll auch die Jugendsommertour werden, die diesmal an die Mecklenburgische Seeplatte führt.

Info: Weitere Infos (mit Trainingszeiten) unter www.kanu-gruppe-wilster.de

Im Veranstaltungskalender terminiert ist bereits jetzt eine Familientour zu Pfingsten nach Lübeck mit Touren auf Trave und Wakenitz. Abgerundet wird das Fahrtenangebot von der Verbandsfahrt auf der Wilster Au am 15. September.