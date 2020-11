Begeisterte Wellenreiterin : Annika Grundmann aus Itzehoe arbeitete als Surflehrerin in Cold Hawaii

Nach dem Abitur nach Dänemark: In Klitmøller an der Nordsee machte die Itzehoerin ihre Leidenschaft zum Beruf.

Avatar_shz von shz.de

17. November 2020, 13:10 Uhr

Klitmøller/Itzehoe | „Er du klar?“, frage ich meine Surfschülerin mit meinem kleinen dänischen Vokabular. Sie nickt: Bereit. Noch einmal kontrolliert sie, wie besprochen, nervös ihre Position auf dem Surfbrett. Die Welle kommt näher. „Start paddling (Fange an zu paddeln)“, sage ich auf Englisch, denn da hören meine Dänischkenntnisse schon auf. Die Welle hat uns erreicht. „Paddle, paddle, paddle!“, feuere ich gegen die Geräuschkulisse des tosenden Meeres an. Die Welle hebt ihr Brett von hinten an, ich helfe mit einem kleinen Anschubser nach – geschafft: Meine Surfschülerin wird von der Welle Richtung Strand getragen. Freudestrahlend kämpft sie sich durch die Wellen wieder zurück zu mir. Ich freue mich über das unverwechselbare Funkeln in ihren Augen – bei mir war es auch zu sehen, als ich vor drei Jahren in Portugal mit dem Surfvirus infiziert wurde.

Nach dem Abitur am Sophie-Scholl-Gymnasium von Itzehoe in das kleine Fischerdorf Klitmøller: Seit Juli arbeite ich dort bei der Surfschule Westwind. Der 800-Seelen-Ort in Nordjylland ist unter dem Namen „Cold Hawaii“ bekannt geworden und zieht jedes Jahr mehr und mehr Surfer aus Nordeuropa an. Das Schwierigste ist, dass Hobby und Beruf im selben Element stattfinden. Kurz gesagt: Auf acht Stunden Arbeit im Wasser setze ich oft noch eine dreistündige Surfsession, so dass ich bis zu elf Stunden im Meer verbringe. Eine körperliche Herausforderung, da ich stundenlang Kälte, Sonne, Salz und Strömungen trotzen muss.

Die positive Seite der Arbeit einer Surflehrerin macht all die Strapazen aber sehr schnell wieder wett: Es ist die Freude der Kunden, die direkt auf mich zurückkommt, wenn sie eine gute Welle erwischt haben oder einfach Spaß daran haben, im Meer zu sein. Strengt man sich bei diesem Job an, ist freundlich und positiv, bekommt man sehr viel von den Urlaubern zurück. Sei es das breite, ehrliche Lächeln nach dem Erwischen einer Welle, ein nettes Gespräch nach der Surfstunde oder das berüchtigte Funkeln in den Augen, das mir zeigt, dass ich jemanden mit dem Surfvirus infizieren konnte. Das Beste ist allerdings, wenn die Schüler zum Schluss in den Surfladen gehen und eine Privatstunde bei mir buchen, weil es ihnen so gut gefallen hat – das größte Kompliment, das ein Surflehrer bekommen kann.

Um das hart erarbeitete Geld nicht gleich wieder an die hohen dänischen Lebenshaltungskosten zu verlieren, lebe ich im Zelt auf einem Campingplatz. So kann ich Geld für die nächste Reise zurücklegen, ohne meine Eltern um zu viel Hilfe bitten zu müssen. Mein gesamter Alltag findet hier also hauptsächlich draußen statt – so viel frische Luft habe ich wohl in meinem ganzen Leben noch nicht geatmet, doch es gefällt mir sehr gut. Nur ganz zum Schluss war es mir jetzt dann doch lieber, mich gemütlich in einem der Ferienhäuser der anderen Surflehrer einzuquartieren.

Wie kommt eine 18-jährige Abiturientin aus Itzehoe zu einem Job als Surflehrerin? Eigentlich ist es meinem Vater zu verdanken, der mich vor drei Jahren nach Portugal schleppte, weil er unbedingt mit mir Wellenreiten lernen wollte. Als wir dann wieder zurück im düsteren Winter Norddeutschlands waren, konnte ich an nichts anderes denken als die warmen, schillernden Wasserwände, die ich im Süden gesehen hatte. Noch ein Jahr auf den nächsten Surfurlaub warten? Unmöglich.

So schuf ich mir zwischen den Surfurlauben mehr und mehr Möglichkeiten, hier im Norden Wellenreiten zu gehen. Als erstes entdeckte ich mit Hilfe des Internets Cold Hawaii in Dänemark, anschließend die stürmischen Wellen Sylts und später sogar St. Peter-Ording. Wenige wissen, dass man in Deutschland Wellenreiten kann, doch wenn man die Vorhersagen-Apps richtig liest und zur richtigen Zeit am richtigen Ort ins Wasser geht, kann man überraschend gute Bedingungen vorfinden.

Mit meinem eigenen Surfbrett und Neoprenanzug bewaffnet, stürzte ich mich also, so oft ich konnte, in die kalten Fluten Deutschlands und Dänemarks. Fast jedes Wochenende bin ich in diesem Winter nach St. Peter-Ording oder Sylt gefahren – wenn die Wellen besonders gut aussahen, musste dafür sogar der eine oder andere Schultag dran glauben. Meine Schulnoten sind dadurch ironischerweise besser geworden – vermutlich, weil ich wegen des schlechten Gewissens umso mehr gelernt habe. So konnte ich tatsächlich mit einem sehr brauchbaren Abiturzeugnis in die Welt hinausziehen. Zudem hatte ich das Glück, mit meinen Eltern nach Bali, Sri Lanka und immer wieder nach Portugal zu reisen.

Vergangenes Jahr machte ich ein zweiwöchiges Praktikum bei der Surfschule Westwind in Klitmøller. Dort verbrachte ich viel Zeit damit, den anderen Surflehrern über die Schulter zu gucken und zu assistieren. Am Ende des Praktikums habe ich mir sofort eine Stelle für die nächste Saison gesichert. Für die Sicherheit im und am Wasser absolvierte ich dieses Jahr außerdem einen Kurs für Erste Hilfe im Open Water. Außerdem werde ich eventuell, um auch in anderen Ländern arbeiten zu können, die ISA-Qualifikation – einen internationalen Surflehrerschein – in Frankreich erwerben.

Trotz oder gerade wegen der Corona-Krise hatten wir im Sommer alle Hände voll zu tun: So viele Surfschüler wie in dieser Saison gab es hier noch nie. Der kleine Ort wurde förmlich überrannt, freie Parkplätze gab es nicht, und jeder Surflehrer, der einsatzbereit war, musste helfen.

Im Herbst wurde es natürlich ruhiger, jetzt im November ist Saisonende. Doch der Ozean hat weiterhin geöffnet, und eigentlich wollte ich nach kurzem Aufenthalt in meiner Heimatstadt wieder nach Nordjylland fahren: Gerade im Winter sind hier die beständigsten und besten Bedingungen zum Wellenreiten. Allerdings kommt mit dem Winter auch die Kälte. Doch wenn ich mit dem Fahrrad morgens an die Küste fahre, über die Dünen schaue und die großen, perfekten Winterwellen auf die Sandbänke krachen sehe, spielt die Temperatur eine vollkommen zweitrangige Rolle. An solchen Tagen sind wir Surfer schneller in unseren Neoprenanzügen, -schuhen, -kappen und –handschuhen, als die Spaziergänger entsetzt fragen können: „Ist das nicht zu kalt?“ Denn wir wissen, dass uns ein unvergessliches Erlebnis bevorsteht. Leider kam jetzt die verschärfte Corona-Lage in Nordjylland dazwischen.

Jetzt bin ich 19, in ein bis zwei Jahren möchte ich ein Studium beginnen – aber erst einmal Anfang kommenden Jahres weiterreisen, je nach Corona-Lage. Eine Selbstfindungsreise würde ich es nicht nennen – was mich antreibt, sind der große Hunger nach Abenteuern und der unersättliche Durst, türkisfarbene, glasklare Wellenwände entlang zu sausen. Surfen in Portugal und auf den Kanaren, dazu vielleicht etwas jobben, das ist das nächste Ziel. Wenn das nicht geht, versuche ich ein Platz auf einem Segelboot zu bekommen: Plastik einsammeln an Norwegens Küsten.