Horst : Annette und Harm Pruns sammeln Masken als Urlaubserinnerung

Das Horster Ehepaar hat an Nord- und Ostsee die unterschiedlichsten Mund-Nasen-Bedeckungen gefunden.

15. September 2020, 15:31 Uhr

Horst | Seit 15 Jahren machen sie mit ihrem kleinen Eriba-Wohnwagen Urlaub in Deutschland, und jedes Jahr bringen sie Andenken mit. In den ersten Jahren waren es noch Ansichtskarten, dann Muscheln und Steine. Dieses Jahr haben Annette und Harm Pruns von ihrer Reise an die Nord- und Ostsee als Urlaubserinnerung während der Corona-Zeit Gesichtsmasken mitgebracht.

„Wir waren in der ersten Woche auf einem Campingplatz an der Nordsee und sind viel mit dem Rad durch Eiderstedt gefahren. Dabei haben wir die erste Maske am Wegesrand gefunden und aufgehoben“, erzählt Annette Pruns (59) vom Beginn der Sammelleidenschaft. Als sie am nächsten Tag erneut eine Mund-Nasen-Bedeckung fanden, kam die Idee, gezielt zu schauen und sie als Urlaubsmitbringsel zu sammeln.

Dabei wurden natürlich nur die selbstgenähten Masken behalten. Für die Heilpraktikerin war dabei spannend, wie unterschiedlich die Masken in der Machart waren. „Mich interessiert die Geschichte dahinter. Welcher Draht und welcher Stoff mit welchem Muster wurde benutzt? Welcher Schnitt und welche Größe wurde genäht?“

Ihr Mann Harm (61) hat sich aber auch manchmal geärgert: „In der zweiten Urlaubswoche waren wir mit unserer kleinen Wohndose in Surendorf an der Ostsee bei Eckernförde und haben dort viele gebrauchte Einwegmasken auf den Wegen liegen sehen.“ Der Sparkassenangestellte appelliert: „Damit sollte man sorgsamer umgeben und sie nach Gebrauch in die Müllbehälter werfen.“

Inzwischen hängen die Gesichtsmasken in der Küche des Ehepaares an einer Leine aufgereiht an der Wand. Annette Pruns: „Die Masken haben wir natürlich mit Handschuhen aufgehoben und in eine Plastiktüte gepackt. Bevor sie zu Hause aufgehängt wurden, habe ich sie als Kochwäsche gereinigt.“ Bis zur Adventszeit sind sie ein Andenken an eine schöne Urlaubszeit, in der es auch in der Heimat für die beiden viele Neues zu erkunden gab.