Vogelschutzinsel Trischen : Anne de Walmont ist allein unter Vögeln

Noch bis Mitte Oktober ist Anne de Walmont aus Wremen als Vogelwartin auf Trischen.

Avatar_shz von shz.de

02. September 2019, 11:38 Uhr

Trischen/Friedrichs-koog | Die Vogelschutzinsel Trischen im Nationalpark Wattenmeer vor Friedrichskoog ist für menschliche Besucher tabu. Einzige Ausnahme: Von Mitte März bis Mitte Oktober lebt dort eine Vogelwartin oder ein Vogelwart. Mit der diesjährigen Bewohnerin Anne de Walmont (30) aus Wremen im Landkreis Cuxhaven sprach unser Mitarbeiter Jens Neumann.

Frau de Walmont, was macht eine gelernte Damenmaßschneiderin auf Trischen?

Vögel beobachten, wie jeder andere Vogelwart auch. Ich finde sehr viele unterschiedliche Bereiche spannend und so müssen sich die lebenserfüllenden Aufgaben eben von Zeit zu Zeit abwechseln. Naturschutzarbeit ist mir eine Herzensangelegenheit, während mich die Schneiderei handwerklich und gestalterisch erfüllt.



Die Vogelschutzinsel ist seit März Ihr Zuhause. Fühlen Sie sich an Ihr freiwilliges ökologisches Jahr bei der Schutzstation Wattenmeer auf Pellworm zurückerinnert?

Tja, man könnte meinen, da gibt es viele Parallelen. Naturschutzarbeit, Inselleben – aber eigentlich ist Trischen eine kleine, besondere Welt für sich. Pellworm ist befestigt und bewirtschaftet. Dort leben über 1000 Menschen. Der Deich versperrt die Sicht auf das Meer. Auf Trischen bin ich ganz alleine, sehe, egal in welche Himmelsrichtung ich blicke, Meer oder Watt. Die Insel ist völlig ihrer natürlichen Dynamik überlassen und somit eben auch unbefestigt. Die Öffentlichkeitsarbeit auf Pellworm bedeutete immer Kontakt mit Besuchern, sie durchs Watt zu führen und ihnen diesen besonderen Lebensraum näher zu bringen. Hier auf Trischen besteht die Öffentlichkeitsarbeit darin, Menschen virtuell auf Trischen herumzuführen, indem ich regelmäßig im NABU-Trischen-Blog über die Geschehnisse berichte.

Was hat Sie dazu bewogen, sich als Vogelwartin zu bewerben?

Ich bin einfach gern draußen in der Natur. Schon immer. Das Wattenmeer ist die Landschaft, in der ich mich zu Hause fühle. Das Vögel-Beobachten hat mich seit meiner Zeit auf Pellworm immer begleitet. Mal mehr, mal weniger intensiv. Aber draußen an der Küste, da bin ich doch sehr regelmäßig. Während meiner Pellworm-Zeit lernte ich Trischen kennen und war sofort begeistert. Ich habe seitdem tatsächlich jedes Jahr darüber nachgedacht, ob ich mich bewerben soll. Es kamen immer andere Ideen dazwischen. Doch letztes Jahr dachte ich mir, wenn nicht jetzt, dann wird es vermutlich nie mehr was. Also schrieb ich die Bewerbung – ja, und nun bin ich eben hier.



Ganz unbedarft haben Sie sich also nicht in das Abenteuer gestürzt?

Nein, zu dem Sein am Wattenmeer, das ich zuvor beschrieb, gehören auch ehrenamtliche Vogelzählungen im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Dafür bin ich alle zwei Wochen in meinen Heimatort gefahren, der eine Stunde von meinem eigentlichen Wohnort Bremen, entfernt liegt. Ich bin sehr froh jemanden gefunden zu haben, der mein Gebiet während meiner Abwesenheit zählt. Wenn ich Mitte Oktober zurückkehre, werde ich wieder bei mir zu Hause auf dem Deich stehen und fleißig zählen.



Welche Aufgaben haben Sie als Vogelwartin aus Trischen?

Die wesentliche Aufgabe besteht im Beobachten. Ich registriere alles, was hier auf der Insel passiert, soweit ich es mitbekomme. Denn natürlich geschieht hier auch einiges im Verborgenen. Die Vogelwelt steht im Vordergrund. Ich notiere täglich, welche Vogelarten sich auf der Insel aufhalten. Alle zwei Wochen werden alle Vögel auf der gesamten Insel gezählt. Ich habe auch die Brutvögel kartiert und den Nachwuchs beobachtet. Außerdem dokumentiere ich die morphologischen Veränderungen der Insel. Durch Vermessungsarbeiten lässt sich so die Verlagerung von Trischen gut nachvollziehen. Zu meinen Aufgaben gehört es auch, das Watt zu kartieren, Wetterdaten zu sammeln und den Schiffsverkehr um die Insel zu notieren. Monitoring im ganz großen Stil also.



Wie sieht denn Ihr Tagesablauf aus?

Das lässt sich nicht so einfach beantworten, denn die Arbeit eines jeden Tages ist vom Wetter und vom Wasser abhängig. Meist beginnt mein Tag allerdings sehr früh. Sonnabends kommt Axel Rohwedder mit seinem Boot und bringt mir Trinkwasser, Lebensmittel und die Post.