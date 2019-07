Wackenausstellung : Annäherung an das Phänomen WOA

Zum 30. Wacken Open Air eröffnet das Itzehoer Kreismuseum Prinzeßhof am Sonntag eine Sonderausstellung über das Metal-Spektakel.

von Delf Gravert

17. Juli 2019, 16:26 Uhr

Itzehoe | Sechs Bands, 800 Besucher, 100 T-Shirts und 12 D-Mark Eintritt: Das sind die Eckdaten des ersten Festivals in Wacken Ende August 1990. Daraus wurde das weltgrößte Metal-Fest mit 75.000 Besuchern aus aller Welt. Grund genug dem Wacken Open Air (WOA) zum 30. Geburtstag eine Sonderausstellung im Kreismuseum Prinzeßhof zu widmen, fand Museumsleiterin Miriam Hoffmann.

Doch wie nähert man sich museal so einem Phänomenen? Zunächst wird Expertise benötigt, sagt Hoffmann. „Mir war klar, dass ich da eher nicht die richtige war.“ Das Thema sei zwar faszinierend, sie kenne aber kaum eine der Bands, die Wacken zum Mekka für Metal-Fans mache. Doch Sachverstand besaß das Kreismuseum im eigenen Team: Museumspädagogin Vivian Vierkant war im Jahr 2000 im Alter von 22 Jahren das erste Mal in Wacken dabei und besuchte das Festival auch später mehrfach. Nun gestaltete die Kulturwissenschaftlerin eine Sonderausstellung, die sich nicht nur an Wacken-Nostalgiker richtet. „Wir wollen auch Menschen, die keine Metal-Fans sind, das Phänomen Wacken erklären – und die Fankultur, die dahinter steckt“, sagt Vierkant.

Was hat es beispielsweise mit den Kutten der Metalfans auf sich, und wie ist die berühmte „Pommesgabel“, das Handzeichen der Metalheads, entstanden? Auf Fragen wie diese gibt die Ausstellung Antworten und zeigt darüber hinaus anhand von Kollagen zu jedem einzelnen WOA die Entwicklung des Festivals von den kleinen Anfängen in der kleinen Kuhle zum heutigen Massenspektakel.

„Diese Entwicklung ist ja nicht nur gradlinig verlaufen“, sagt Vierkant. Zwischendurch gab es Krisen und Kontroversen. „Spannend“, sagt die Kuratorin. Was sie aber auch fasziniert: Das Zusammenspiel zwischen Festival und Dorf, die eine besondere Beziehung zu einander pflegen, was nicht zuletzt am berühmten Auftritt der Feuerwehrkapelle zum Auftakt des WOA deutlich wird. Auch kritische Aspekte lässt die Ausstellung nicht aus, sagt Vierkant. So wird die von Fans oft kritisierte Kommerzialisierung ebenso thematisiert wie die Müllproblematik.

Visualisiert werden diese Inhalte durch eine ganze Reihe von besonderen Ausstellungsstücken aus der Geschichte des WOA. Handsignierte Gitarren, die berühmten Schädel – natürlich aus Metal – und die heilige Kutte eines echten Metalfans. Und natürlich gibt es auch Hörstationen, an denen Heavy Metal gespielt wird. Es habe eine tolle Zusammenarbeit mit dem Wacken-Veranstalter ICS gegeben, berichtet Miriam Hoffmann. „Die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, unsere Ausstellung zu unterstützen.“

Festivalchef und -gründer Holger Hübner kommt auch selbst am Sonntag ins Kreismuseum und eröffnet die Ausstellung gemeinsam mit Landrat Torsten Wendt. Der Eintritt zur Eröffnung ab 11 Uhr ist frei, eine Anmeldung aber notwendig. Anschließend wird die Ausstellung bis zum 13. Oktober gezeigt. In der Wacken-Woche ab dem 29. Juli weitet das Museum dann auch seine Öffnungszeiten auf täglich 10 bis 17 Uhr aus, und auch der Ruhetag wird gestrichen. „Wir hoffen nämlich, dass auch der eine oder andere Festivalbesucher zu uns kommt“, sagt Hoffmann.