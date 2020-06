Bücherei Hohenlockstedt : Anmeldungen für Ferien-Leseclub

Die Gemeindebücherei Hohenlockstedt beteiligt sich erneut an der Aktion „Ferien-Leseclub“.

02. Juni 2020, 16:40 Uhr

Hohenlockstedt | Zum neunten Mal nimmt die Gemeindebücherei Hohenlockstedt am „Ferien-Leseclub“ (FLC) teil. Mitmachen können alle Kinder ab der 1. Klasse, eine Anmeldung ist ab dem 15. Juni möglich. Die Ausleihe startet eine Woche später (22. Juni).

In den Sommerferien können die Teilnehmer dann so viele Bücher lesen, wie sie möchten. Belohnt werden alle am Ende mit einem Zertifikat für ihre Leseleistung. „Ob dies, wie in den letzten Jahren in Form einer Abschlussparty erfolgt, können wir auf Grund der aktuellen Situation noch nicht bekanntgeben“, sagt Karoline Mätzel von der Gemeindebücherei, die gem,einsam mit Marlene und Florian für die Ferienaktion wirbt (Foto).

Hinweisen möchte die Büchereileiterin jedoch darauf, dass die Bücherei in den Sommerferien jeweils mittwochs und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet hat.