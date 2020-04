Zeitliche Freiräume sinnvoll genutzt : Anka Stahl-Allmers sammelt auf dem Weg zum Laden in Itzehoe 30 Tüten voller Müll

In ihrem Itzehoer Laden war sie weniger gefordert als sonst: Also sammelte Anka Stahl-Allmers auf dem Weg zur Arbeit massenhaft Müll.

von Grischa Malchow

26. April 2020, 15:20 Uhr

Itzehoe | Schnapsflaschen, Fast-Food-Verpackungen, Zigaretten, sogar Glühbirnen und ein Staubsaugerbeutel: Was Anka Stahl-Allmers mit Grillzange und Tüte ausgestattet einsammelte, war ganz unterschiedlich. Nachdem auch sie ihr Wollgeschäft „Wolllust“ im Zuge der Corona-Krise hatte schließen müssen, hatte sie für den Weg von der Geschwister-Scholl-Allee in ihren Laden in der Breiten Straße mehr Zeit. Die nutzte sie zum Müllsammeln auf der gut vier Kilometer langen Strecke.

Das wurde eine Beschäftigung für drei Stunden und mehr am Tag. „Es nimmt kein Ende. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so viel wird“, sagt Stahl-Allmers. Sehr häufig seien Taschentücher und passend zur Lage Desinfektionstücher. Auch Mundschutz und Einweghandschuhe finden sich. An einem Hang am Regionalen Berufsbildungszentrum machte sie alleine drei Tüten mit Unrat voll. Insgesamt kamen rund 30 Beutel voller Müll zusammen. Nun durfte Stahl-Allmers ihren Laden wieder öffnen. Das Sammeln ist vorbei.

Die Säcke durfte sie beim Itzehoer Wertstoffhof kostenfrei abgeben. Das sei ihr bei ihrem Anruf sofort zugesagt worden, schildert Stahl-Allmers. Für den Müll anderer auch noch zu bezahlen, wäre für sie dann doch zu weit gegangen.