Econnects in Itzehoe : Anja Reumann hilft Arbeitssuchenden durch die Corona-Zeit

Job-Coach rät, sich nicht auf jede Stelle zu bewerben und gibt Tipps für Online-Bewerbungsgespräche.

von Andreas Olbertz

07. Juni 2020, 16:39 Uhr

Itzehoe | Immer mehr Arbeitnehmer sind in Kurzarbeit. Die Arbeitslosenzahlen steigen – Corona schlägt mit voller Wucht auf den Arbeitsmarkt ein. „Die Situation bedeutet für viele, dass sie den Job verlieren“, konstatiert Job-Coach Anja Reumann: „Der Markt wird nicht leichter.“

Eigentlich lautet ihr Slogan: „einsteigen, umsteigen, aufsteigen“. Die Beraterin vom Unternehmen econnects ist überzeugt: „Die Jobs werden so schnell nicht wieder da sein.“ Für Arbeitssuchende bedeute dass, das Bewerbungen besonders intensiv vorbereitet sein müssen und sie sich gut darstellen sollten.

Jobsuche, Bewerbungen, das ist für Anja Reumann im Grunde nichts anderes als Marketing in eigener Sache. Am Beginn ihrer Arbeit mit Klienten stehe die Potenzialanalyse. Ein Bewerber müsse für sich klar herausarbeiten, was er kann und was er wolle. „Wichtig ist, das Ziel zu kennen“, so Reumann. Deshalb lautet ihrer eindeutiger Rat, sich nicht auf jede Ausschreibung zu bewerben. „Es muss passen!“, betont die Beraterin: „Wenn ich weiß, was ich will, finde ich das auch.“

Trotz Corona werden auch aktuell Jobs vergeben. Bewerbungsgespräche fänden zurzeit aber überwiegend online statt. Eine besondere Situation für Bewerber. Darauf bereite sie ihre Kunden gut vor.

Wer sich Gedanken über einen Wechsel des Arbeitgebers macht, sollte diese Ambitionen trotz Corona nicht ad acta legen. Reumann: „Ich würde den Job jetzt nicht unbedingt gleich hinschmeißen.“ Vielmehr gelte es, die Krisen-Zeit für Vorbereitungen zu nutzen.

Auch wer sich mit einem Sprung in die Selbstständigkeit trägt, sollte nicht den Kopf in den Sand stecken. „Es ist wichtig, jetzt am Ball zu bleiben“, rät Coach Reumann. Die aktuelle Phase müsse genutzt werden, um den Businessplan zu überarbeiten. Wichtig se4i, in diesen schwierigen Zeiten die Kosten zu minimieren.

Die Arbeit von Beratern wie Anja Reumann wird in der Regel vom Arbeitsamt oder dem Jobcenter gezahlt – über Gutscheine. Es gebe zwar keinen generellen Anspruch auf diese Hilfe, aber, so Reumanns Erfahrung: „Es wird gut gefördert. Die Arbeitsagentur weiß um den Erfolg. Die sind von dem Tool genau so überzeugt wie wir.“

Für ihre Coachings nutzt sie eigentlich Coworking-Räume im Westerwerk, dem ehemaligen Gericht an der Breitenburger Straße. Zurzeit fänden aber auch bei ihr viele Termine wegen Corona nur per Videokonferenz statt.