Kultur und Kulinarisches : Anja Marschall liest in ihrer Heimatgemeinde Wewelsfleth

Die Autorin Anja Marschall las aus dem vierten Fall von Hauke Sötje, und zwischendurch gab es Leckereien aus dem 19. Jahrhundert.

10. März 2020, 14:21 Uhr

Wewelsfleth | Die Autorin Anja Marschall aus Wewelsfleth versetzte die Besucher während der Lesung ihres Romans „Tod in der Speicherstadt“ für zwei Stunden in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts. Das lag jedoch nicht nur an ihrem Krimi, der im Jahre 1896 in Hamburg spielt, sondern auch an kleinen Leckereien aus dieser Zeit, die in der Pause der Lesung im Landgasthof Lüders in Wewelsfleth serviert wurden. Die Mischung aus Lesung und kleinen Häppchen kam bei den Besuchern sehr gut an.

ZITAT Wir sind ausverkauft. Anja Marschall, Autorin

Sie hatte lange nicht mehr in ihrer Heimatgemeinde eine Lesung veranstaltet. Gemeinsam mit dem Ehepaar Lüders entstand die Idee, die Veranstaltung mit kleinen Köstlichkeiten aus der damaligen Zeit anzureichern. Die Rezepte entstammten einem Hamburger Kochbuch aus dem Jahr 1879. Serviert wurden in der Pause ein Hamburger Fleischpudding, angereichert an einer „Königssauce“, sowie eine Buttermilchsuppe. „Es handelt sich um Speisen für die gehobene Gesellschaft aus der damaligen Zeit“, berichtete Marschall, die ein Fan dieser Epoche ist und für ihren Roman intensive Recherchearbeit in der Speicherstadt betrieb.

Krimi mit spannendem Wissen aus der Speicherstadt

So erfuhren die Zuhörer immer wieder interessante Details über die Speicherstadt. Im vierten Fall von Kommissar Hauke Sötje geht es um Kaffee, Kontore, Kaufleute und Schmuggel. Der Sohn des wohlhabenden Kaffeehändlers Bellingrodt wird tot in der Elbe gefunden. Der Kieler Kommissar Hauke Sötje macht sich auf den Weg in die Hansestadt, wo er nicht gerade mit offenen Armen empfangen wird – weder von der Hamburger Polizei noch von den Kaufleuten in der Speicherstadt. Er bekommt den Zollanwärter Hans Dethlefsen als Aufpasser an die Seite gestellt. Zusammen geraten sie in ein gefährliches Geflecht aus Macht, Gier und falscher Liebe.

Lang anhaltender Applaus und Autogrammwünsche

Lang anhaltender Applaus war der Lohn einer Lesung der besonderen Art. Im Anschluss nutzten viele der Anwesenden die Möglichkeit, den Roman zu kaufen oder ihr mitgebrachtes Buch von der Autorin signieren zu lassen. Anja Marschall mag die Nähe zu ihren Lesern und war vom Abend sehr angetan. „Die persönlichen Gespräche nach einer Lesung sind mir sehr wichtig. Von dem Feedback hole ich mir Inspirationen für neue Geschichten.“

Die Hauke-Sötje-Reihe läuft sehr erfolgreich, doch auf den fünften Fall müssen die Fans noch einige Zeit warten. Als Nächstes arbeitet die Autorin aus Wewelsfleth an einer Trilogie über eine Hamburger Kaufmannsfamilie, die in der Zeit um 1895 beginnt und sich mehr als 100 Jahre erstreckt.