Raddemo gegen Suedlink : Angst vor Stromtrassenbau

Beim Zwischenstopp von Suedlink-Gegnern berichten Anwohner aus Hollerwettern von ihren Sorgen.

von shz.de

04. August 2019, 18:28 Uhr

Wewelsfleth | Es regt sich Widerstand: Kurz nach Sonnenaufgang trafen sich Sonnabend zwischen Wewelsfleth und Brokdorf Anwohner von Hollerwettern, um an dem ersten von acht Stopps der „Radtour gegen die Suedlink-Stromtrasse von Brunsbüttel nach Bayern“ die Aktivisten der Bürgerinitiative Werra-Meissner-gegen-Suedlink zu treffen. Der Ultraradsportler Stephan Schulz fuhr in zwei Tagen die geplanten 700 Kilometer lange Trassenstrecke vom Anfang bis zum Ende ab, um das Projekt ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen.

Dem Aufruf von Beate Ansorge-Liebetruth und ihrem Mann Günther folgten an diesem frühen Morgen knapp ein Dutzend Anwohner und Interessierte. Sie warteten am Grünen Weg, der die B 431 mit Hollerwettern verbindet, auf Schulz und das Begleitfahrzeug. Am Grünen Weg plant Trassenbetreiber Tennet, den bisher unwegsamen Plattenweg auszubauen, um nahe des Deiches die notwendigen Anlagen für die Trasse und die Elbquerung zu errichten.

Das Warten auf Schulz nutzten die Anwohner, um sich inhaltlich auf den ihnen zur Verfügung stehenden aktuellsten Stand zu setzen. „Man wird den Boden abtragen und austauschen müssen“, erklärte Landwirt Jörg Harder. Er bezweifelt, dass die Bodenstruktur anschließend wieder so hergestellt werden kann, wie sie jetzt ist. Besonders die notwendige Absenkung des Grundwasserspiegels beunruhigt die Anwohner. „Wir wissen nicht, welche Auswirkungen das auf die Häuser, Gärten und vor allem die Landwirtschaft haben wird“, fügt Harder hinzu.

Verärgert waren einige Anwesende darüber, dass nach der Tennet-Informationsveranstaltung 2018 in Wilster vom Gemeinderat in Wewelsfleth keine weiteren Infos kamen. „Ich habe zufällig von einer Nachbarin erfahren, was Tennet konkret vor unserer Haustür plant“, erklärt Mary Boss. Sie und ihre Nachbarn befürchten, der Gemeinderat könne bereits Zugeständnisse gemacht haben.

„Was völlig unterschätzt wird“, erklärt Günther Liebetruth, der sich intensiv mit dem Vorhaben auseinander gesetzt hat, „sind die Belastungen durch den Bau selber.“ Er rechnet mit erheblichen Lastverkehr, Lärm und Abgasen, und das über Jahre. Auf die Frage, ob man eine eigene Bürgerinitiative gegen die Suedlinktrasse plane, meint Beate Ansorge-Liebetruth, dass man erst einmal so als Gruppe aktiv werden wolle.