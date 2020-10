Einziger Kandidat aus SH : Andy Krupka aus Holstenniendorf ist ab Oktober bei „Bauer sucht Frau“ zu sehen

Der 43-jährige Rinderzüchter wurde im Juni auf RTL als Kandidat vorgestellt und hat es nun in die Ausstrahlung geschafft.

von Anna Krohn

01. Oktober 2020, 15:29 Uhr

Holstenniendorf | Kandidat bei der bekannten RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“, die seit 2005 jedes Jahr im Fernsehen läuft, ist er schon seit Juni: In einer ersten Folge wurden Andy Krupka, 13 Bauern und eine Bäuerin aus ganz Deutschland dem TV-Publikum vorgestellt. Klar war bislang aber nicht, ob es der 43-Jährige, der seit vier Jahren auf einem früheren Ponyhof in Holstenniendorf lebt, es auch in die Ausstrahlung schafft.

Jetzt steht fest: Ab Ende Oktober wird der Elektroinstallateur-Meister, der großer Fan von Robustrindern ist und insgesamt 260 Tiere besitzt, jede Woche im Fernsehen zu sehen sein und als Teil der beliebten RTL-Kuppelshow neben – inzwischen nur noch – acht Bauern und einer Bäuerin versuchen, seine Traumfrau zu finden. Noch nie war ein Landwirt aus dem Kreis Steinburg bei „Bauer sucht Frau“ dabei und Andy Krupka ist außerdem der einzige Bauer aus Schleswig-Holstein, der teilnimmt.

Am Telefon berichtet er am Donnerstagnachmittag:

Das war alles sehr cool, die Dreharbeiten waren eine sehr interessante Erfahrung. Andy Krupka aus Holstenniendorf

In wenigen Wochen können Fernsehzuschauer verfolgen, wie der eher ruhige, sympathische 43-Jährige die Bewerberinnen auf seinem Hof willkommen heißt und richtig kennenlernt – dies passierte während des Sommers und wurde gedreht. Und hierbei musste er vor allem beweisen, dass das, was sich auf seinem Hof zugetragen hat, auch fernsehtauglich ist – so läuft eben das Geschäft. Diese Hürde hat er nun genommen.

Zu viel darf er natürlich nicht verraten. Er berichtet jedoch weiter: „Acht Tage lang wurde bei mir gedreht. Das war alles doch sehr spannend irgendwie, aber ich war immer frohen Mutes.“ Dass er im Fernsehen zu sehen sein wird, wisse er schon etwas länger, und er habe auch während der Dreharbeiten immer ein gutes Gefühl gehabt. Er berichtet:

Das hat richtig Spaß gemacht, war aber auch mal anstrengend. Einige Szenen musste man ja auch drei oder vier Mal wiederholen. Andy Krupka (43)

Ob er sich letztlich wirklich verliebt hat und wie viele Frauen er aus den vielen Bewerbungen, die eingegangen waren, überhaupt ausgesucht und auf seinen Hof eingeladen hat – das alles erfährt man nur, wenn man sich die Sendung anschaut. Dazu Krupka: „Wenn man sich selbst sieht, denkt man bestimmt auch mal ,oh nein’“, aber er wolle die Sendung im TV verfolgen.

Ab 26. Oktober immer montags um 20.15 Uhr auf RTL

Diese wird ab dem 26. Oktober wöchentlich auf RTL zu sehen sein, immer montags um 20.15 Uhr. RTL weist aber darauf hin: „In der ersten Folge werden Denise, Lutz, Patrick und Thomas K. zu sehen sein. Alle anderen Bauern werden dann nach und nach in den weiteren Folgen ausgestrahlt.“

Krupka ist großer Fan von Robustrindern, liebt an ihnen das Wilde, ihr stattliches Erscheinungsbild. Er pendelt zwischen mehreren Standorten rege hin und her. Denn seine Fleischrinder – Galloways, schottische Hochland- und Angus-Rinder – leben nicht nur an seinem Hauptwohnsitz in Holstenniendorf, sondern auch auf Flächen in Appen (Pinneberg), die früher seinem Großvater gehörten, in Großenrade und Hochdonn (Dithmarschen) sowie in St. Peter-Ording (Nordfriesland). Dort eröffnet er bald auch einen Hofladen. Bereits vor einigen Monaten sagte Krupka deshalb:

Klar ist, dass die Frau sich damit abfinden muss, dass man eher wenig Zeit füreinander hat. Andy Krupka, Rinderzüchter

Sein Anwesen in Holstenniendorf baut er nach und nach weiter um. Ein Teil des 180 Quadratmeter großen Hauses hat er schon fertig saniert und geschmackvoll eingerichtet – ob sich darin auch seine zukünftige Traumfrau wohlfühlen wird, kann man dann in wenigen Wochen im Fernsehen mitverfolgen.

Neben Andy Krupka (43) sind dabei: Pferdewirtin Denise (32, Landkreis Höxter), Hobby-Geflügelzüchter Leif (32, Landkreis Wesermarsch), Rinderwirt Lutz (52, Landkreis Leipzig), Bauer Patrick (24, Bodensee), Kartoffelbauer Peter (34, Kreis Viersen), Acker- und Geflügelbauer Rüdiger (53, Landkreis Heilbronn), Ackerbauer und Milchviehwirt Simon (27, Landkreis Cloppenburg), Bauer Thomas K. (42, Landkreis Gießen) sowie Schweine- und Spargelbauer Thomas U. (38, Unterfranken).

Weitere Infos: www.rtl.de/cms/sendungen/bauer-sucht-frau.html