Wilster : „An dieser Schule stimmt echt alles“

Die Ernennungsurkunde hat ihr der neue Schulrat Odert Schwarz gerade überreicht, auch die ersten Arbeitstage am neuen Schreibtisch hat sie schon hinter sich gebracht. Wenn ab Montag 226 Grundschüler ins Gebäude strömen, kann Yvonne Wilhelm diese in ihrer neuen Eigenschaft als Rektorin begrüßen. Nach drei Jahren als stellvertretende Leiterin der Wolfgang-Ratke-Schule tritt die 47-Jährige damit in die Fußstapfen von Uwe Maas, der sich vor den Ferien nach rekordverdächtigen 30 Jahren auf dieser Position in den Ruhestand verabschiedet hat.

„Nur noch zwei Minuten“, bittet Yvonne Wilhelm im Vorbeigehen um kurze Geduld. Gerade hat sie erstmals die Lehrerkonferenz geleitet. Das insgesamt 18-köpfige Kollegium besteht nach der Verabschiedung von Maaß nur noch aus Frauen. „Woran das liegt, weiß ich auch nicht so genau“, meint die gebürtige Hessin. Ihr eigener Berufsweg in Richtung Lehramt hatte sich schon früh abgezeichnet. Nach dem Studium in Frankfurt am Main kam sie über Rheinland-Pfalz in den Norden und unterrichtete zunächst an der Grund- und Hauptschule in Schenefeld. Bereits 2004 wechselte die Mutter von zwei 13 und 17 Jahre alten Töchtern nach Wilster und damit näher an den Wohnort ihrer Familie in Brokdorf.

Den Schulwechsel hat Yvonne Wilhelm bis heute nicht bereut. „Hier stimmt einfach echt alles“, schwärmt sie von einem funktionierenden Zusammenspiel zwischen Kollegium, Sekretariat, Elternschaft und Schulverband. Schon früh habe sie sich für eine Leitungsposition interessiert und in den vergangenen Jahren bereits die erforderlichen Module belegt. Deshalb sei sie vor drei Jahren auch bereits Konrektorin geworden. Ihre Motivation: „Vielleicht kann ich damit noch mehr für die Kinder erreichen.“ Die stehen bei ihrer Arbeit immer im Vordergrund. „Mein größtes Ziel ist es, dass die Kinder Spaß am Lernen haben.“ Ansonsten will sie vor allem die Gemeinschaft an der Schule weiter pflegen. „Hier ist jeder für jeden da.“ Und von ihrem Vorgänger nimmt sie dafür wichtige Eigenschaften mit. Dessen Motto: „In der Ruhe liegt die Kraft.“

Neben ihrer Leitungsfunktion wird Yvonne Wilhelm weiterhin 15 Stunden pro Woche Deutsch, Mathematik und Musik unterrichten. „Dann verliert man die Bodenhaftung nicht.“ In alle anderen Aufgaben wie Haushalt, Dokumentation und Statistik müsse sie sich jetzt erst einmal einarbeiten. Eine große Aufgabe steht schon fest: ein möglicher Neubau der Schule. „Das wollen wir alle gemeinsam planen und das Bestmögliche umsetzen“, setzt sie auch hier auf Teamarbeit.

von Volker Mehmel

erstellt am 02.Sep.2017 | 08:05 Uhr