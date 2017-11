Tiefste Landstelle Deutschlands : An der A 23: Werbung für die Wilstermarsch

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

von Volker Mehmel

erstellt am 17.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Jetzt haben es Autofahrer weiß auf braun: Wenn sie auf der A 23 unterwegs sind, befinden sie sich nicht nur im echten Norden, sondern auch in unmittelbarer Nähe der tiefsten Niederung, die man in Deutschland finden kann. Seit dieser Woche wirbt südlich der Abfahrt Itzehoe-Nord ein großes Schild für eine touristische Besonderheit – nämlich die mit 3,54 Meter unter dem Meeresspiegel liegende Landstelle in der Wilstermarsch. Daneben locken die historische Schöpfmühle und ein Reetdachhaus hinterm Deich zu einem Abstecher. Und wer die Stelle in Neuendorf-Sachsenbande erreicht hat, kann sicher sein: Von hier aus geht es immer nur bergauf.