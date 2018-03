Wilster : Amt kauft Schilder auf Vorrat

Zum Schnäppchenpreis gibt es einen zweiten Satz Touristikhinweise für die Wilstermarsch.

von Volker Mehmel

22. März 2018, 05:07 Uhr

Das Amt Wilstermarsch will jetzt Schilder auf Vorrat kaufen. Es handelt sich um 25 große Hinweise auf Besonderheiten in der Marsch oder besondere Bauwerke. Die qualitativ hochwertigen Schilder gibt es zum Schnäppchenpreis von 5640 Euro.

Konkreten Bedarf dafür gibt es eigentlich noch nicht. Vor 18 Jahren hatte das Amt 25 solcher Schilder zum Stückpreis von damals 980 Euro angeschafft. Laut Verwaltung seien diese dank eines hochwertigen Herstellungsverfahren noch in weitgehend gutem Zustand. Der Hersteller in Heiligenstedten hatte damals aber einen doppelten Satz angefertigt und erst einmal eingelagert. Jetzt bietet die Firma den neuwertigen Zweitsatz vom Stückpreis von knapp 200 Euro an.

Im Finanzausschuss des Amtes herrschten zunächst Bedenken. Wenn die Alten noch gut sind, brauche man die Neuen doch gar nicht“, so Vorsitzender Manfred Boll. Amtsvorsteher Helmut Sievers befürchtet, dass die Schilder in einigen Jahren vielleicht auch nicht mehr aktuell sein könnten.

Nach kurzer Diskussion wurde deutlich, dass die Schilder lediglich einen allgemein gehaltenen Inhalt hätten, der mehr oder weniger zeitlos sei. „Für den Preis ist das auch in Ordnung“, sagte Helmut Sievers und räumte ein, dass das eine oder andere Schild vielleicht doch nicht mehr in einem so guten Zustand sein könne. Dem Amtsausschuss wurde dann die Anschaffung empfohlen.

Eine gänzlich neue Beschilderung gibt es für das Radwegenetz in der Wilstermarsch. Der leitende Verwaltungsbeamte Heiko Wiese kündigte an, dass die Montage in diesen Tagen starten soll. Statt der eingeplanten 35 000 würden die Schilder nun aber rund 43 000 Euro kosten. Dafür seien die montierten Werbetafeln an der Autobahn 23 mit dem Hinweis auf Deutschlands tiefste Landstelle aber um rund 5000 Euro preiswerter gewesen. Die großen braunen Hinweise gab es für 12 500 Euro.