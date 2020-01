Ampelbau in der Rathausstraße geht weiter

von Ilke Rosenburg

Wilster | In der nächsten Woche soll es mit dem Ampelbau in der Rathausstraße weitergehen. Das teilte auf Anfrage die Pressestelle des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr mit. Die Baumaßnahme hatte bereits im Frühjahr vergangenen Jahres begonnen, musste aber aufgrund von Gründungsproblemen unterbrochen werden.

In der nächsten Woche finde zunächst ein Ortstermin statt, um die endgültigen Standorte der Masten festzulegen. „Hierzu werden auch Tiefbauarbeiten durchgeführt“, informiert die Pressestelle. Wie viel teurer als geplant die Maßnahme werde, könne noch nicht beziffert werden. Allerdings würden „aufgrund der speziellen Gründungskonstruktion“ für einige Auslegermasten Mehrkosten anfallen, die erst nach der exakten Festlegung der Standorte berechnet werden könnten.

Das hauptsächliche Problem beim Ampelbau im vergangenen Jahr sei nicht der Baugrund, sondern die ungünstige Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen gewesen. Dafür bedurfte es zwar keiner neuen Ausschreibung, aber der bestehende Auftrag der Schenefelder Firma Arendt für die Aufstellung der Ampelanlage musste „entsprechend angepasst“ werden. Die Ampelanlage wird künftig den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr abwechselnd einspurig durch die schmale Straße führen. Eine konkrete Angabe dazu, wann mit der Fertigstellung der Anlage zu rechnen sein werde, konnte der Landesbetrieb noch nicht mitteilen.

Die Amtsverwaltung hat zunächst die Bauphase mit 14. bis 31. Januar angegeben. So lange wird es Gehweg-Sperrungen geben. Ein Ersatzweg werde geschaffen. Am Ende soll es den Schwerlast-Begegnungsverkehr in der Rathausstraße wie auf dem Foto abgebildet nicht mehr geben.