Verkehr : Ampel sorgt für Einbahnstraße

Ein gelber Streifen auf der Fahrbahn und zwei fast unscheinbare Baustellenampeln auf dem Bürgersteig – und doch ist für viele Verkehrsteilnehmer in Wilster seit gestern alles anders. Im Kampf gegen Belastungen der Anlieger durch Schwerlastverkehr herrscht im besonders engen Teil der Rathausstraße jetzt eine per Lichtzeichen verordnete Einbahnstraßenregelung. Die Testphase läuft bis 3. November. Bis dahin sollen die Verkehrsabläufe genau beobachtet, dokumentiert und dann ausgewertet werden.

Viele Autofahrer reagierten gestern erstmal verdutzt, wenn sie vor der roten Ampel standen, aber weit und breit keine der sonst gewohnten Baustellen zu erblicken war. Dafür konnte der Verkehr in der Gegenrichtung in aller Ruhe und ohne riskante Ausweichmanöver auf die schmalen Bürgersteige rollen. Bis dahin kam es insbesondere im Begegnungsverkehr von Lastzügen, Bussen und vor allem auch landwirtschaftlichen Gespannen immer wieder zu Problemen. Speziell in Erntezeiten sind viele Bauern mit ihren oft überdimensionalen Gefährten in der Innenstadt unterwegs, weil ihnen eine Umfahrung der Stadt über die Bundesstraße 5 mit Treckern verwehrt ist. Nach langwierigen Gesprächen und Verhandlungen insbesondere mit dem zuständigen Landesbetrieb für Straßenbau läuft jetzt zunächst eine Testphase, bei der vier unterschiedliche Signalzeitenprogramme vorgesehen sind. So gibt es jeweils zwischen 6 und 9 sowie zwischen 11.45 und 12.30 Uhr längere Grünphasen stadtauswärts. Zwischen 15 und 19 Uhr hingegen rollen erfahrungsgemäß mehr Fahrzeuge in die Stadt hinein. Dann gibt es für diese Autofahrer längere Grünphasen. In den Zeiten dazwischen sind die Grünphasen jeweils gleich lang. Und in der Nacht von 22 bis 6 Uhr werden die Ampeln ganz ausgeschaltet.

Die Erfahrungen am ersten Tag: Viele Autofahrer mussten sich auf kurze Wartezeiten einstellen, konnten dann aber entspannt durch die ohnehin auf Tempo 30 begrenzte Rathausstraße rollen. Nach der Auswertung soll eine „kluge“ Ampel installiert werden. Mit ihr werden nahende Fahrzeuge, wenn sie besonders breit sind, automatisch erfasst. Dann springt für alle anderen Autofahrer die Ampel auf rot. Bis es soweit ist, wird erst einmal getestet.