Rathausstraße in Wilster : Ampel: Heute geht es los

Die Lichtzeichenanlage, die für die Entzerrung des Schwerlastverkehrs in der Rathausstraße in Wilster sorgen soll, wird endlich gebaut.

Avatar_shz von shz.de

14. Januar 2020, 16:02 Uhr

Wilster | Die Arbeiten rund um die Ampelanlage für die Regelung des Schwerverkehrs für die Rathausstraße gehen weiter. Nach einem Ortstermin, an dem am Dienstag neben Vertretern der Stadt, des Landesbetriebs Straßenbau, der ausführenden Fachfirma auch sämtliche Versorgungsunternehmen beteiligt waren, stehen die möglichen Standorte für die Masten fest.

„Wir werden am Mittwoch damit beginnen, die Bereiche für die möglichen Standorte der Masten auszukoffern, damit wir prüfen können, ob diese Bereiche auch wirklich geeignet sind“, erklärte Frank Engelmann von der ausführenden Baufirma Arend Elektroanlagen aus Schenefeld bei Hamburg.

Besondere Herausforderungen könnten im unteren Bereich der Rathausstraße in Richtung Ortsausgang auf das Unternehmen warten, denn dort sind besonders viele Leitungen im Erdreich verlegt, die nicht überbaut werden dürfen.

Neben den eigentlichen Lichtmasten müssen weitere Masten für so genannte Verkehrsscanner in der Straße Klosterhof und im Bereich der Schmiedestraße – Höhe Op de Göten – aufgestellt werden. Diese Scanner geben der eigentlichen Ampelanlage ein entsprechendes Signal, wenn Schwerlastverkehr den jeweiligen Standort passiert. Die Ampel kann darauf reagieren und verhindern, dass es zu einem Begegnungsverkehr etwa von Lkw und Trecker in der Rathausstraße kommt.