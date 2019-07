Am Wochenende Saisonstart in der Fußball Kreisliga West

von Reiner Stöter

30. Juli 2019, 15:13 Uhr

TS Schenefeld

Zugänge: Tobias Granert, Aaron Bültena, Christian Klatte, Dennis Manthei, Lennard Reimers, Rune Haupthoff, Sascha Franzenburg, Ben Ruchay, Dag Michaelis, Jan Wittenberg, Jasper Steffens, Marcel Bruder,Marvin Howe, Sascha Bruder, Torben Bruder, Lukas Meier (alle eigene A-Jugend), Niclas Schwarz (reaktiviert), Faisal Kamaluddin, Mehdi Ahmadu (beide Itzehoer SV), Gerriert Schulz (SV Barmbek-Uhlenhorst), Tobias Boehm (TSV Heiligenstedten).

Abgänge: David Wedel, Merlin Krech (beide eigene Zweite), Alexander Bigler (Karriereende).

Spielerkader:

Tor: Sascha Franzenburg, Mirko Wendt, Patrick Engels, Torben Bruder.

Abwehr: Malte Wendt, Jesko Willmann, Aaron Bültena, Dag Michaelis, Marcel Bruder, Sascha Bruder, Rune Haupthoff, Sascha Grundmann.

Mittelfeld: Sebastian Scholz, Boris Krause, Tobias Granert, Oke Haupthoff, Yannik Willmann, Christian Klatte, Dennis Manthei, Jasper Steffens, Lukas Rades.

Angriff: Yannick Wulf, Kevin Tabel, Lennard Reimers, Marvin Howe, Lukas Meier, Ben Ruchay.

Trainer: Dirk Willmann - Co-Trainer: Arne Evers

Ausblick: Eine extreme Verjüngung des Kaders (16 A-Jugendliche melden ihre Ansprüche an) und der Abgang des Top-Scorers David Wedel dürften nach Einschätzung der TS-Verantwortlichen einen langen Prozess vonnöten machen, um in Schenefeld in die Spur zu kommen. „Unser vorrangiges Ziel ist die Integration unserer Jugend in die Mannschaft“, sagt TS-Sprecher Merlin Krech.

TSV Buchholz

Zugänge: Lukas Beck (26 / BW Wesselburen), Marvin Strahlendorf (18 / A-Jugend FC Burg), Malte Kruse (18 / A-Jugend FC Burg), Laurenz Stelling (19 /eigene Zweite), Niklas Thies (19 /eig. Zweite).

Abgänge: Timo Streich (Geest 05), Finn Erbs (Geest 05), Morten Paukner (SV Niendorf), Marcel Jürgens (BW Averlak).

Spielerkader:

Tor: Joscha Thoenes (22), Nico Heller (22), Sebastian Wilke (27), Christopher Rix (25).

Abwehr: Andre Müller (30), Florian Wieben (36), Sören Thiel (30), Dennis Peters (26), Thomas Moldenhauer (30), Tim Ove Meyer (29).

Mittelfeld: Jan Porath (29), Dennis Krauel (26), Sven Sommer (24), Michel Brahms (23), Andreas Köhler (30), Claudius Vollstedt (27), Kai Krause (22).

Angriff: Nico Bonkaß (27), Kevin Koop (26), Lars Torge Meyer (26), Hannes Brahms (21), Steffen Brahms (29).

Trainer: Ulf Wesemann (48) - Co-Trainer: Reimer von Possel (47).

Ausblick: Eine sorgenfreie Saison ist das Ziel vom Buchholzer Trainer Ulf Wesemann, der mit vier neuen Akteuren unter 20 Jahren seinen Kader verjüngen wird. Der Ex-Wesselburener Lukas Beck bringt dagegen Erfahrung mit. Ein schmerzlicher Verlust ist Timo Streich,der zur SG Geest 05 abgewandert ist.

TSV Lägerdorf II

Zugänge: Momme Hübner (18), Marvin Kopitzki (19) – beide eigene A-Jugend, Tim Hellmann (30 / reaktiviert), Patrick Will (28 / eigene dritte Mannschaft).

Abgänge: keine

Spielerkader:

Tor: Julian Schillke (20), Tom Leon Erps (19).

Abwehr: Christos Beleveslis (24), Morten Brendemühl (24), Ricky Wohlrab (26), Thilo Schildhauer (30), Lasse Kunter (19), Momme Hübner (18), Marvin Kopitzki (19), Nicklas Heßberg (24), Milan Witte (20).

Mittelfeld: Tim Hellmann (30), Alex Bojdol (19), Dominik Reimers (19), Alexander Hastigsputh (33), Leif Piontek (20), Philipp Schnor (23), Fabian Krüger (21), Kevin Koepke (22).

Angriff: Dennis Mälk (26), Patrick Will (28), Jannes Kniza (20), Patrick Wolf (19).

Trainer: Thomas Garczarek - Co-Trainer: Andreas Tank

Ausblick: Die Lägerdorfer Zweite geht mit der Zielsetzung, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, in die neue Saison. Da einige Spieler wie Kapitän Dennis Mälk oder Dominik Reimers, langwierige Verletzungen auskurieren müssen, wird es als schwierig angesehen, eine ähnlich erfolgreiche Saison wie in 2018/19 zu bestreiten. Dem stark eingeschätzten Aufsteiger FC Burg und der SpVgg. Holstein 19 trauen die der TSV-Verantwortlichen einiges zu.

TSV Büsum

Zugänge: Sascha Umlandt (28 / Neuenkirchner SC), Simon Kremin (18 / eigene A-Jugend), Pascal Schmidt (18 / eigene A-Jugend), Leon Göring (19 / eigene A-Jugend), Nils Ehlers (18 / eigene A-Jugend), Lukas Wefer (19 / eigene A-Jugend), Alexander Dau (18 / eigene A-Jugend), Christian Behmer (28 / eigene 2. Herren), Till Papenfuß (25 / eigene 2. Herren).

Abgänge: Magnus Schippmann, Sascha Zimmermann, Patrik Wiekhorst, Arne Sörensen (alle MTV Tellingstedt), Andre Peterson, Torben Klug ((beide Karriereende), Maurice Strüben (BW Löwenstedt), Niklas Blohm (FC Burg), Niklas Bautz (eigene 2. Herren).

Spielerkader:

Tor: Delf Thiessen (23), Till Papenfuß (25).

Abwehr: Sascha Umland (28), Matthias Holst (37), Thore Thomsen (26), Simon Kremin (18), Timo Schulz (24), Jens Niclas Hagenah (24), Patrik Groth (24), Kim-Andre Schmidt (28), Christian Behmer (25).

Mittelfeld: Bjarne Winter (19), Andreas Schulz (35), Dominik Ampting (25), Philipp Groß (23), Pascal Schmidt (18), Leon Göring (19), Nils Ehlers (18), Nils Christopher Bautz (20).

Angriff: Rico Wyk (26), Jens Host Röhe (28), Alexander Dau (18), Lukas Jasper (25), Florian Papenfuß (23), Lukas Wefer (19).

Trainer: Karl-Otto Groß - Co-Trainer: Tobias Hinz und Matthias Holst.

Ausblick: Die Büsumer stehen vor einem Neuaufbau ihrer Mannschaft. Die Integration der A-Jugend-Spieler steht für den TSV im Vordergrund. Als Zielsetzung wird der Klassenerhalt formuliert.