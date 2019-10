Kein Zutritt für Jungs : Am Welt-Mädchentag erstrahlt das Haus der Jugend in Itzehoe in Pink

Am Welt-Mädchentag am Freitag wurde im Haus der Jugend gebacken, getanzt und auch geschraubt.

von Michael Althaus

11. Oktober 2019, 16:26 Uhr

Itzehoe | Pinke Luftballons zieren den Eingang des Hauses der Jugend (HdJ). Drinnen hängen pinke Girlanden. Zum Welt-Mädchentag am Freitag hatte sich der offene Treff an der Adolf-Rohde-Straße erstmals ein besonderes Programm einfallen lassen – nur für weibliche Teilnehmer.

Mädchen sind in unserer Gesellschaft immer noch benachteiligt. HdJ-Mitarbeiterin Nicole Behrens

„Auch hier im Haus habe ich manchmal das Gefühl, dass sie sich nicht so richtig trauen, dass zu tun, worauf sie Lust haben.“ So sei die Idee entstanden, den Mädchen einmal die Möglichkeit zu geben, ganz unter sich zu sein. Die regelmäßigen Besucherinnen des HdJ seien im Vorfeld nach ihren Wünschen für diesen Tag befragt worden. Und weil Behrens die einzige weibliche Angestellte in der Einrichtung ist, hat sie sich Verstärkung von ihren Kolleginnen vom Offenen Kindertreff (OKi) in Edendorf geholt.

Michael Althaus

Herausgekommen ist ein buntes Programm: Im ersten Stock rattern die Nähmaschinen, im Erdgeschoss wird gebastelt. Im großen Saal tanzt eine Gruppe Charts und Hip Hop und in einer Ecke schminken sich einige Teilnehmerinnen gegenseitig. In der Küche sind Lina (12) und Violetta (10) damit beschäftigt, einen Streuselkuchen mit Äpfeln zu backen. Rühren, schnippeln und zwischendurch mal probieren ist genau ihr Ding. „Wenn keine Jungs im Haus der Jugend sind, ist es viel leiser“, sagt Lina. „Jungs sind doof“, ergänzt Violetta. „Die schubsen nur und machen alles kaputt.“

Keine typischen Mädchen-Sachen

Tatsächlich haben Kicker und Spielkonsole heute Pause. Aus der Holzwerkstatt dagegen tönt lautes Hämmern. „Uns war wichtig, nicht nur die typischen Mädchen-Sachen anzubieten“, sagt Behrens. Hier können die jungen Damen ein Vogelhäuschen bauen.

„Kannst Du mir mal helfen?“, fragt Iwana und hält Mitarbeiterin Nessi den Akkuschrauber hin. Die hält die Maschine fest, während Iwana kräftig drückt – und schwupps, ist die Schraube drin. Können Mädchen also wirklich Holzwerken? „Ja“, ist sich Iwana sicher und fügt hinzu: „Jungs können übrigens auch Ballett tanzen.“

Der internationale Welt-Mädchentag der Vereinten Nationen ist ein vom Hilfswerk Plan International initiierter Aktionstag. Seit 2011 macht er jährlich auf die schwierige Situation von Mädchen in vielen Ländern weltweit aufmerksam. Laut Plan gehen weltweit rund 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule, weil ihnen Barrieren wie Frühverheiratung, Frühschwangerschaft, und sexuelle Gewalt im Weg stehen. Das Hilfswerk fordert unter anderem die volle Gleichberechtigung und die Förderung von jungen Frauen durch Bildung.

Um auf die Aktion aufmerksam zu machen, werden in vielen Städten Wahrzeichen und bekannte Gebäude pink beleuchtet. Auch das HdJ erstrahlt am Abend in einem schillernden Pink.

Bewusst pinke Dekoration

Werden mit dieser Farbe nicht überkommene Klischees befeuert? „Darüber kann man streiten“, sagt Lena Kirstein vom OKi Edendorf, ebenfalls eine der Organisatorinnen des gestrigen Tags. „Aber wir haben uns trotzdem ganz bewusst für pinke Dekoration entschieden, um zu provozieren und vielleicht auch eine Diskussion anzustoßen.“