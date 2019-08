Unter Drogen durch Itzehoe : Am Steuer alles falsch gemacht

Eine Polizeistreife stoppte in der Schäferkoppel einen Opel, dessen Fahrer offenbar unter Drogeneinfluss stand.

Itzehoe | Viel hat er nicht ausgelassen – nun kommt auf einen 22-Jährigen aus St. Peter-Ording viel Ärger zu. Sonntag, kurz nach 18 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Opel, der auf der B 77 in Richtung Itzehoe in Schlangenlinien unterwegs war und in Höhe der Pünstorfer Straße beinahe in einem Knick landete. In der Schäferkoppel stoppte eine Streife den mit zwei Männern besetzten Wagen. Der Fahrer sagte, er habe den Astra kürzlich erworben, er war mit Kennzeichen, aber ohne Zulassung und Versicherungsschutz unterwegs.

Einen Führerschein besaß der 22-Jährige nicht, seine träge Pupillenreaktion ließ auf Drogenkonsum schließen. Der Vortest verlief positiv auf mehrere Stoffe, eine Blutprobe folgte. Und ein Tütchen mit Amphetaminen fanden die Beamten auch noch bei dem Mann.