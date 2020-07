Mehr Platz für Gastronomie : Am Sonnabend: Brunsbütteler Einkaufsmeile wird für Kraftfahrzeuge gesperrt

Bis Ende August gilt die Regelung, mit der Bürgermeister Martin Schmedtje Restaurants und Kneipen mehr Freiheiten verschaffen möchte.

von Ralf Pöschus

23. Juli 2020, 08:31 Uhr

Brunsbüttel | Die Abstandsregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie machen der Gastronomie zu schaffen: Viele Tische müssen frei bleiben. In Brunsbüttel deutet sich ein Weg an, den Gaststätten und Restaurants mehr Luft zu verschaffen. Beginnend mit diesem Sonnabend bis Ende August soll die Koogstraße zwischen Kreuzung Schulstraße/Kauzstraße und Schillerstraße für Kraftfahrzeuge gesperrt werden: jeden Sonnabend zwischen 15 Uhr und Mitternacht.

Mit den Kaufleuten hat Bürgermeister Martin Schmedtje seine vor drei Wochen gemeinsam mit Gastwirtin Gita Dörl entwickelte Idee diskutiert – und deren Einverständnis bekommen. „Eine Sperrung der Koogstraße in diesem Bereich von Freitag bis Montag wäre problematisch gewesen“, erklärt der Verwaltungschef. Parkplätze gibt es hinter dem Rathaus, erreichbar über die Posadowskystraße, und beim Frauen-Markt. Dorthin gelangt man über die Scholerstraße. Zudem gibt es Stellplätze bei den Schleusen.

Gitta Dörl, die nach eigenen Worten gleich angetan war von der Idee des Bürgermeisters, sprach mit ihren Kollegen und erntete Zuspruch für die befristete Sperrung der oberen Koogstraße. Abends sei an Wochenenden in dem Bereich ohnehin nicht mehr viel Autoverkehr, so Dörl. „Allenfalls einige Heizer brausen da durch“, sagt sie.

Die werden nun woanders entlang fahren müssen. Der Vorteil der Sperrung: Gastronomiebetriebe können sich in der Zeit auf die Parkbuchten ausdehnen und notfalls sogar ein wenig auf die Straße. „Das gibt Brunsbüttel ein bisschen südländisches Flair“, ist Schmedtje überzeugt, „bei entsprechendem Wetter werden die Leute dort flanieren.“

Für ihn ist das Vorhaben ein Testballon. Bei guter Resonanz könnte die sonnabendliche Sperrung auf den September ausgeweitet werden. Für den Bürgermeister ist es für die Sommermonate auch ohne Corona ein Modell für die Schleusenstadt. „Wir werden das auswerten, dann könnte man das nächstes Jahr optimieren.“