Von 2 auf 3 Euro : Am Neuen Weg in Kollmar: Parken wird teurer

Parkplatzwächter werden wegen Corona vorerst nicht eingesetzt.

Avatar_shz von

14. Mai 2020, 15:25 Uhr

Kollmar | Die Gebühren auf dem Parkplatz am Neuen Weg in Kollmar sollen von jetzt 2 auf 3 Euro angehoben werden. Das beschlossen die Mitglieder des Bau- und Wegeausschusses der Gemeinde während ihrer Sitzung am Dienstagabend in der Elbdiele. Aufgrund der Corona-Krise werden derzeit allerdings keine Parkplatzwächter eingesetzt, die die Gebühren von den Autofahrern einkassieren. „Das wird erst wieder zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, so Ausschussvorsitzender Ernst-Hermann Greve.