Gefährlicher E-Bike-Antrieb : Alter Akku beginnt zu qualmen – Feuerwehr rät zur Vorsicht

„Wir hatten wirklich Glück im Unglück“, resümiert Gabriele Knoop. Der Oldendorferin steckt noch der Schrecken in den Gliedern: In ihrer Garage war ein Ersatz-Akku für ihr schon etwas älteres E-Bike ausgegast – und das hatte eine extrem starke Rauchentwicklung in dem direkt an das Wohnhaus angrenzenden Gebäude zur Folge. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an – unter Atemschutz. Nun möchte die Oldendorferin andere darauf aufmerksam machen, Akkus nicht zu unbesorgt zu lagern.

Es war gegen 22.30 Uhr, als Gabriele Knoop im Haus einen Piepton vernahm. Das war einer der Rauchmelder – die Oldendorferin ging dem Geräusch nach. Sie hat ihr gesamtes Haus, die Garage und den Hühnerstall mit den Warnmeldern ausgestattet. „Der Ton kam eindeutig von draußen, ich öffnete die Tür und sah Rauch aus der Garage dringen.“ Schnell rannte sie hin, öffnete das Tor – und stand vor einer dichten Qualmwand. Ihr erster Gedanke: das Auto brennt. Ihr Sohn alarmierte die Feuerwehr. Unter der Einsatzleitung von Wehrführer Matthias Pieper war die Freiwillige Feuerwehr Oldendorf schnell vor Ort, unterstützt von Feuerwehrleuten aus Heiligenstedten. Ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, zogen sie das Auto, dessen Innenraum völlig verqualmt war, aus der Garage. Sie untersuchten das Fahrzeug, doch es gab keinen Brandherd. Daraufhin, so Wehrführer Pieper, durchsuchten die Feuerwehrleute die Garage und stießen auf den Ersatzakku – ein Lithium-Mangan-Akku – für das E-Bike.

Beißender Geruch herrschte noch tagelang in der Garage, ein schmieriger Schmutzfilm hatte die Wände, alle dort gelagerten Sachen und das Auto überzogen. Das Fahrzeug muss innen von einer auf Brandreinigung spezialisierten Firma gesäubert werden. Gegen den Geruch in der Garage wird ein Ozongerät eingesetzt, das der Versicherungsverein Neuendorfer Brand-Bau-Gilde, bei der Gabriele Knoop versichert ist, zur Verfügung stellt.

Mit Ausgasung eines Akkus hat die Brand-Bau-Gilde bisher eher selten zu tun gehabt, wie Erik Woyzek, zuständig im Bereich Schadensabwicklung, auf Anfrage erklärte. Meistens habe dies mit dem Alter der Akkus zu tun. Aufgrund der darin enthaltenen geballten Batterien könne es sein, dass Säure verpufft oder ausgast. Aber das passiere nicht oft, eher habe es die Versicherung mit Feuerschäden zu tun, hervorgerufen durch Akkus, die beim Ladevorgang in Brand geraten – „vielleicht zweimal im Jahr“, schätzt Woyzek.

Dass der Einsatz letzten Endes doch glimpflich ausging, schreiben sowohl Erik Woyzek als auch Matthias Pieper der Tatsache zu, dass sich in der Garage ein Rauchmelder befand. Bei der Rauchentwicklung in der geschlossenen Garage hätte es sonst wahrscheinlich bis zum nächsten Tag gedauert, bis die Eigentümerin das Tor geöffnet hätte, meint Pieper. Und dann wären durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr eine Verpuffung und ein Feuer die Folge gewesen, fügt der Wehrführer hinzu. Für die Oldendorfer Wehr war dieser Einsatz der Erste seiner Art.

Grundsätzlich rät Pieper, Akkus gar nicht zu lagern, „zumindest keine alten und ausgedienten“. Diese sollten schleunigst fachgerecht entsorgt werden. Und wenn Akkus gelagert werden sollen, sollte man darauf achten, dass nicht in der Nähe brennbares Material liegt – „am besten, man legt ihn in eine feuerfeste Box“. Auf jeden Fall seien die Herstellerhinweise für die Akku-Lagerung zu beachten.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 24.Aug.2017 | 17:15 Uhr