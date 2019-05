Galerie in Glückstadt : Alte Stadtapotheke: Vernissage mit Manuela Kase

Die Elmshorner Künstlerin erklärt selten ein Bild als fertig.

von shz.de

17. Mai 2019, 13:09 Uhr

Glückstadt | Zur Vernissage der neuen Ausstellung mit Bildern von Manuela Kase lädt Galerist Joachim Lodemann am Sonnabend um 19 Uhr in die Galerie in der alten Stadtapotheke ein.

Die Elmshorner Künstlerin widmet sich seit zehn Jahren verstärkt der Kunst. Hauptberuflich ist sie im Stadtmarketing tätig. „Auch da kann ich meine künstlerische Ader natürlich gut einsetzen“, betont sie. Ihre Ausbildung machte Manuela Kase als Schauwerbegestalterin, war dann als grafisch-technische Illustratorin tätig, bevor sie sich entschloss, noch ein Studium der Geographie mit Schwerpunkt Stadtentwicklung zu absolvieren. Vor einigen Jahren studierte sie dann nebenberuflich noch Malerei und Grafik.

In Glückstadt stellt sie meist farbenfrohe Werke in Mischtechnik oder Acryl aus. Vielfach lassen ihre Bilder feste Strukturen erkennen, die aber immer wieder durch diffuse Farbflächen unterbrochen werden. „Selten erkläre ich ein Bild als fertig. Immer wieder gibt es Phasen der Veränderung, die den Bildern Vielschichtigkeit und dadurch eine besondere Tiefe verleihen“, sagt Kase. Mit Gitarrenmusik von Alexander Reich wird die Vernissage musikalisch untermalt.