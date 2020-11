Sammlung Werner Behning : Alt-Wilster-Kalender: Mit historischen Motiven aus der Marschenstadt durch das nächste Jahr

Heimatgeschichte wird lebendig mit dem Alt-Wilster-Kalender für 2021.

01. November 2020, 15:05 Uhr

Wilster | Pünktlich zur Herbstzeit ist der Alt-Wilster-Kalender 2021 erschienen. Mit 13 großformatigen, meist unveröffentlichten Bildern widmet sich der diesjährige Kalender der Zeit zwischen 1885 und 1960. Alle Aufnahmen überzeugen auch 2021 wieder mit unverwechselbarer Ausdrucksstärke und geben interessante Einblicke in das frühere Straßenbild und Leben in Wilster.

Erinnerung an alte Zeiten

„Der Alt-Wilster-Kalender macht ein Stück Heimatgeschichte lebendig und bietet somit hervorragend Gelegenheit, über alte Zeiten ins Gespräch zu kommen“, berichtet Herausgeber Robert Friedrichs. Der Historiker betreut den Fotonachlass seines Großvaters Werner Behning seit nunmehr 25 Jahren und hat sich zum Ziel gesetzt, die historischen Motive in Form eines jährlich erscheinenden Wandkalenders Stück für Stück der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Fotografischen Schatz geerbt

Fast alle Motive des Alt-Wilster-Kalenders hat Friedrichs auch für 2021 diesem Fotoarchiv entnommen. „Angesichts des Alters der Fotos, die ja größtenteils noch in Form uralter Negativglasplatten vorliegen, erfüllt mich die Erstellung der Alt-Wilster-Kalender jedes Mal mit ein wenig Ehrfurcht. Es ist für Wilster ein wahrer Glücksfall, dass mein Großvater mir diesen fotografischen Schatz vererbt hat.“

Zahllose Bilder in der Sammlung

Ältere Wilsteraner werden sich sicher noch an Werner Behning erinnern. Dieser betrieb nach dem Krieg bis in die späten 1980er Jahre nicht nur ein eigenes Fotoatelier am Markt, sondern war auch leidenschaftlicher Sammler und Archivar alter Bilder aus Wilster und Umgebung.

Das Fotoarchiv umfasst neben den Aufnahmen Werner Behnings (1909-1995) auch die seines Vaters Ludwig (1878-1951) sowie deren Berufsvorgänger Carl Kuskop (1868-1953) und Hans-Peter Mohr (1827-1910). Rund 500 Glasnegative und weiteres nicht quantifizierbares Filmmaterial aus insgesamt zwölf Jahrzehnten dokumentieren damit Wilstersche Geschichte praktisch von den Anfängen der Fotografie bis in die Gegenwart.

Originelle Perspektiven

Viele Ansichten des Alt-Wilster-Kalenders 2021 dürften so manchem aus der eigenen Kindheit noch gut in Erinnerung sein, andere sind auf Anhieb nicht ohne Weiteres einzuordnen, vermutet Friedrichs. Neben vielen Straßen- und Gebäudeansichten überzeugt der Kalender vor allem mit originellen Perspektiven von der Marschenstadt, unter anderem mit einer spektakulären Luftaufnahme aus den 1950er Jahren.

INFO: Der neue Alt-Wilster-Kalender hat das Querformat 34 mal 42 Zentimeter und kostet 21,90 Euro. Er ist ab sofort erhältlich in Wilster in der Buchhandlung Antje Bunge, im Tabak- und Zeitschriftenshop Spang im WEZ sowie in Itzehoe in der Buchhandlung Heymann. Einen Vorgeschmack gibt es auf www.alt-wilster.de .