Allstars am Ende ohne Chance

von Delf Gravert

26. Mai 2019, 13:07 Uhr

Itzehoe | Eine Halbzeit lang schlugen sie sich ordentlich, in der zweiten Hälfte wurden die Wege etwas lang für die Itzehoer Allstars. Am Freitagabend weihten sie im Rahmen der Itzehoer Woche mit einem Fußballspiel gegen eine Auswahl aus dem Sport-Club Itzehoe den neuen Kunstrasenplatz im Stadion am Sandberg offiziell ein. Endergebnis: 7:3 für den SCI, zumindest nach der Zählung von Moderator Peter Poppe. An dessen Mikrofon stellte Allstars-Kapitän und Bürgermeister Andreas Koeppen fest: „Wir freuen uns auf das Rückspiel!“



