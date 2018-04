Cheyenne Club in Itzehoe : Alles offen nach Aus im Club

Die frühere Diskothek wird abgewickelt. Eine neue Nutzung für das nun leerstehende Gebäude wird derzeit gesucht.

von Ludger Hinz

21. April 2018, 14:00 Uhr

Nach 53 Jahren war Anfang April Schluss. Seit der Schließung der Diskothek Cheyenne Club steht das Gebäude leer. Geschäftsführer Björn Conring hat es inzwischen an den EigentümerVolker Förster übergeben.

Die Zukunft ist offen. „Wir wissen im Moment noch gar nicht, was weiter damit geschieht“, so Yvonne Trost von der Pergamon Verwaltungsgesellschaft aus Hamburg. Diese sucht nach einer Nachfolgenutzung und bietet das Objekt auf dem Immobilienmarkt an.

Mehrere Tage lang hatte Björn Conring zuvor die beweglichen Gegenstände wie Gläser oder Kleiderbügel aus dem Club herausgeräumt. Das feste Mobiliar bleibt erst einmal drin. Ein Verkauf – wie von mehreren Nutzern im sozialen Netzwerk angefragt – solle nicht stattfinden.

Dazu gab es bei Pergamon keine Angaben. „Wir führen das Objekt wieder der Vermarktung zu, haben aber seit der Schließung noch keinen Interessenten gefunden“, so Trost. Gerne könne es wieder ein Mieter aus dem Disko- oder Eventbereich sein, da Technik und Ausstattung noch vorhanden seien. Im Diskothekenbetrieb sei eine Verwendung sofort machbar. „Wir suchen nach einem langfristigen Mieter“, sagt Trost. Chancen biete das Gebäude mit einer Fläche von 730 Quadratmetern aber auch für Interessenten, die jegliche anderweitige Verwendung planen – außer dem Verkaufsgeschäft. „Es ist vieles möglich, es muss nur dem Bebauungsplan entsprechen. Bei der Erfüllung von Auflagen sind wir gesprächsbereit.“

Und wie geht es für die ehemaligen Club-Mitarbeiter weiter? Zuletzt waren neun Aushilfen beschäftigt, die nach Bedarf eingesetzt wurden. „Da unser Betrieb immer nur am Wochenende lief, haben die meisten von ihnen ja noch einen Hauptjob, in dem sie nun weiter arbeiten“, so Conring – vom Kraftfahrer und der Spielhallenaufsicht über den Garten- und Landschaftsbauer bis zur Altenpflegerin.

Auch die DJs müssen sich nach neuen Aufträgen umsehen. „In ihrer Tätigkeit sind sie weiter unterwegs“, so Conring. DJ Jogi (Jogi Günzelsen) beispielsweise kündigt an: „Ich lege weiterhin auf Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern auf – oder überall dort, wo man mich bucht.“

Große Einschnitte bedeutet das Club-Aus für die Security, seit dem Jahr 2000 gestellt von der Itzehoer Sandokay-Sport-Akademie. Inhaber Ken Speck: „Wir haben unseren Job nur noch aus Loyalität zu Jürgen Conring fortgeführt, überwiegend nebenberuflich.“ Das sei für sechs Mitarbeiter eine langfristige sichere Einnahmequelle gewesen, die für sie jetzt wegfalle. „Mit dem Sterben der Disko haben wir natürlich weniger Einnahmen. Es ist ein tiefer Einschnitt für uns.“ Deshalb musste er diejenigen, die dadurch keine Beschäftigung mehr haben, an andere Firmen vermitteln, teilweise in andere Städte. „Den Sicherheitsdienst haben wir nun auf ein Minimum reduziert und stellen ihn nur noch für gute Freunde.“

Björn Conring arbeitet inzwischen wie schon zuvor im „Stör Bowling + Billard“, das sein Bruder Andreas in der Brückenstraße am Standort des alten Cheyenne Clubs betreibt. „Ich versuche, am Wochenende wieder als DJ Fuß zu fassen“, kündigt er an. Das hat er auch früher schon praktiziert.