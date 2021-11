Basketball, Fussball, Handball und Co. : Alle Sport-Termine für den Kreis Steinburg im Überblick

Alles, was im Steinburger Lokalsport wichtig ist, vom 26. November bis 2. Dezember.

Itzehoe | In vielen Fußball-Ligen sind die regulären Runden bereits beendet, in anderen wird noch gespielt. Jetzt ist aber auch schon die Zeit für einige Nachholspiele. Die Hallensportler sind dagegen noch voll in ihrem Element. Badminton VerbandsligaNord: SC Itzehoe spielfrei. Süd: So., 10 Uhr: TSV Heiligenhafen – TSV Kremperheide. Basketball 2. Bundeslig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.