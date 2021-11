Basketball, Fussball, Handball und Co. : Alle Sport-Termine für den Kreis Steinburg im Überblick

Alles, was im Steinburger Lokalsport wichtig ist, vom 12. bis 18. November.

Kreis Steinburg | Volles Programm: Indoor- wie Outdoorsportler legen nochmal so richtig los. Badminton VerbandsligaNord: SC Itzehoe spielfrei. Süd: So., 14 Uhr: TSV Kremperheide – BW Wittorf NMS IV. Basketball 2. Bundesliga Pro A Sbd., 19 Uhr: Phönix Hagen – Itzehoe Eagles. 2. Regionalliga NordSo., 16 Uhr: Itzehoe Eagles II – Bramfelder SV. VerbandsligaFrauen: So...

