Ferientipp für Glückstadt : Alle Radwege führen ins Glück

Radfahren in Glückstadt und Umgebung ist vielfältig wie kaum anderswo – viele Touren laden zum Ausflug ein.

09. Juli 2019, 14:21 Uhr

Glückstadt | „Radwege gehören zu Glückstadt wie Schafe zum Deich“, sagt Vannessa Klamka. Die Fahrradexpertin weiß: „Auf den Glücks-Routen kann mit Leichtigkeit geradelt werden, denn die Strecken sind allesamt eben. Hier lassen sich die Alltagssorgen vergessen und die Aussicht genießen.“

Klamka ist von der Stadt Glückstadt als Projektmanagerin Rad eingestellt worden. Ihren Schreibtisch hat sie aber im Tourismusbüro. Dort beschäftigt sie sich auch mit Fahrradrouten. „Die zehn unterschiedlichen Themen lassen keinen Ferientag dem anderen gleichen“, sagt sie. „An einem Tag können die Radfahrer Strände von Bielenberg und Kollmar entlang des Deichtörns besuchen, wobei die großen Schiffe auf der Elbe zum Greifen nah sind.“ Am nächsten Tag warten die riesigen Gemüsefelder auf dem Gemüsetörn und am darauf folgenden Tag steht die endlose Weite des Kiebitztörns im Mittelpunkt. „Dieses könnte noch weitere Tage fortgesetzt werden, denn die unterschiedlichen Rundtouren zeigen immer wieder einen neuen Einblick in die einzigartige Landschaft“, sagt Vanessa Klamka. „Auf den Touren laden zusätzlich verschiedene Hofläden und Cafés zu gemütlichen Verschnaufpausen ein. Der Ausklang einer Radtour kann in einem der besonderen Restaurants in Glückstadt verbracht werden.“

Zusätzlich führen gleich vier Radfernwege mitten durch Glückstadt. Auf dem Elbe- und dem Nordseeküstenradweg ist das glitzernde Nass der Elbe stets ganz nah. Der Mönchsweg gehört zu den jüngsten Radfernwegen. Auf der Deutschen Fährstraße werden von den Radfahrern alle erdenklichen Möglichkeiten der Flussüberquerung, also verschiedenste Brücken und Fähren, genutzt.

Die Elbestadt dient für alle Fernwege als optimaler Startpunkt. Verschnaufpausen können ebenfalls in Glückstadt verbracht werden, sodass die kommenden Kilometer ausgeruht angetreten werden können.

Auf der neuen Internetseite „Glücks-Routen.de“ sind alle Themenrouten und Fernradwege ausführlich beschrieben. Auch passende Beherbergungen, die auf Radfahrer ausgerichtet sind, sowie Sperrwerkszeiten und geführte Radtouren sind auf der Seite aufgelistet.

Vanessa Klamka: „Für Inspiration sorgt der Blog Radverliebt, welcher über Erlebnisse auf den Radtouren berichtet und das Fernweh weckt. Denn so unterschiedlich die Touren sein mögen, eines haben diese doch alle gemeinsam: Alle Radwege führen ins Glück.“