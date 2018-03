Alemannia beendet Negativserie

Fußball-Kreisliga: Heiligenstedten verliert im Schneetreiben gegen Schenefeld völlig den Faden

von Reiner Stöter

29. März 2018, 12:36 Uhr

Die Nachholspiele in der Fußball-Kreisliga West am Mittwochabend gingen einher mit einem neuerlichen Wintereinbruch, wobei die Verhältnisse zum Anpfiff noch gut waren, durch den einsetzenden Schneefall im Verlaufe der 90 Minuten aber stetig schlechter wurden. Ein Opfer dieser Bedingungen wurde der TSV Heiligenstedten, der völlig den Faden verlor und im Derby gegen die TS Schenefeld überraschend mit 3:4 unterlag. Ein überzeugendes 6:0 über den ABC Wesseln verbuchte dagegen Merkur Hademarschen. Am Donnerstag beendete der SV Alemannia Wilster seine Niederlagenserie mit einem 2:0-Erfolg über Fortuna Glückstadt. Auf dem Wilsteraner Kunstrasen konnte trotz der reichhaltigen Schneefälle gespielt werden. Abends war der Platz bereits wieder abgetaut.

TSV Heiligenstedten – TS Schenefeld 3:4 (2:3). Unter mit zunehmender Spieldauer extrem schlechter werdenden Bedingungen nach einsetzenden Schnee-Regen am Mittwochabend verloren die Heiligenstedtener auf ihrem B-Platz das Derby gegen die TS unerwartet. Nach Toren von Cahlen Bielenberg (5.) und Burak Savran (10.) zur schnellen 2:0-Führung schien der Gastgeber zunächst an die Vorwochenergebnisse anknüpfen zu können. Nach dem Anschlusstreffer der Schenefelder (Merlin Krech, 15.) verlor der TSV jedoch völlig den Faden. Alexander Bigler (17., 18.) und David Wedel (40./Foulelfmeter) erzielten weitere Schenefelder Tore zum 2:4. Nach dem Wechsel gelang Cahlen Bielenberg (48.) zwar das schnelle 3:4, doch die weiteren Bemühungen der Hausherren um einen möglichen Ausgleich blieben danach erfolglos.





Tore: 1:0 Bielenberg (5.), 2:0 Savran (10.), 2:1 Krecht (15.), 2:2 Bigler (17.), 2:3 Bigler (18.), 2:4 Wedel (40./Foulelfmeter), 3:4 Bielenberg (48.).

Rote Karte: Dirk Ahrens (87./Schenefeld/grobes Foulspiel).

Bes. Vorkommnis: Wedel (75./Schenefeld/schießt Foulelfmeter über das Tor.





Merkur Hademarschen – ABC Wesseln 6:0 (4:0). Nach der Niederlage in Heiligenstedten am vergangenen Sonnabend zeigten die Hademarscher Reaktion und lieferten im Schneegestöber am Mittwochabend eine überzeugende Leistung ab. Tobias Hebbeln (3., 12.), Lukas Wiese (16.) und Lukas Feldhusen (28.) stellten die Weichen schon vor der Pause auf Siegkurs. Jonas Ott (60.) und erneut Feldhusen (77.) machten in Halbzeit zwei das halbe Dutzend voll.





Tore: 1:0 Hebbeln (3.), 2:0 Hebbeln (12.), 3:0 Wiese (16.), 4:0 Feldhusen (28.), 5:0 Ott (60.), 6:0 Feldhusen (77.).





Alemannia Wilster – Fortuna Glückstadt 2:0 (0:0). Im vierten Anlauf nach der Winterpause verbuchten die Alemannen am Donnerstagabend im Steinburger Derby gegen Fortuna Glückstadt nach zuvor drei Niederlagen wieder einen Sieg. „Das wurde ja auch mal Zeit“, zeigte sich SVA-Trainer Jörn Skottke erleichtert. Nach einer insgesamt ausgeglichen ersten Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten waren die Wilsteraner nach dem Wechsel das bessere Team. Der Sieg, den Dennis Huss (65.) und Tobias Wirtz (82.) mit ihren Toren herausgeschossen hatten, ging am Ende in Ordnung.





Tore: 1:0 Huss (65.), 2:0 Wirtz (82.).