Einzelhandel : Aldi geht – Edeka bleibt

vergrößern 1 von 1 Foto: Reimers 1 von 1

von Christine Reimers

erstellt am 27.Sep.2017 | 06:13 Uhr

Beim Edeka-Markt Schönbeck in der Christian-IV-Straße steht das Telefon nicht mehr still. Kunden fragen, ob der Verbrauchermarkt geschlossen wird. „Wir haben auch zukünftig geöffnet“, betont Inhaber Jens Schönbeck. Der jetzige Pachtvertrag laufe noch bis 2025. Und die Nachfolge ist mit Enkelsohn Yannik Greve gesichert. Der 23-Jährige arbeitet bereits als Marktleiter im Unternehmen. Er macht sich Sorgen: „Ich habe Angst, dass die Kunden denken, wir schließen.“

Beim Gespräch über die vielen Anrufe kommt eine Mitarbeiterin herein. Sie erklärt, dass am benachbarten Aldi-Markt ein Schild aufgehängt wird. Darauf steht, dass der Discounter am 7. Oktober schließt. Das ist für Jens Schönbeck und Yannik Greve auch die Erklärung für die vielen Anrufe.

Mehrfach hatte unsere Zeitung über die Pläne von Aldi geschrieben. Auch war vor einigen Jahren ein neues Einkaufszentrum in der Nachbarschaft im Gespräch. Die beiden Kaufleute vermuten, dass dies alles jetzt zu Irritationen bei den Kunden geführt hat. „Vermutlich haben einige etwas falsch verstanden“, sagt Jens Schönbeck. Denn viele würden am Telefon fragen, ob auch sie aufhören wollen. „Es ist extrem“, sagt Yannik Greve zu den Anrufen.

Das Grundstück an der Christian-IV-Straße gehört dänischen Investoren. Während der Mietvertrag von Aldi jetzt auslief, war der vom Edeka-Markt von vorn herein auf eine wesentlich längere Laufzeit angelegt. 2005 hat Jens Schönbeck den 1400 Quadratmeter großen Markt übernommen. Heute hat der 62-Jährige 13 000 Artikel im Sortiment. Seit einigen Jahren ist bereits klar, dass der Enkelsohn ihn weiterbetreiben wird. Nach dem Abitur am Detlefsengymnasium lernte Yannik Greve den Beruf des Kaufmanns, zurzeit macht er nebenbei noch seinen Handelsfachwirt. „Ich bin mit Leib und Seele dabei“, sagt der 23-jährige Glückstädter. „Ich bin von klein an im Geschäft dabei gewesen und habe geholfen.“

Mit einem großen Plakat wollen die beiden Kaufmänner jetzt darauf aufmerksam machen, dass sie bleiben. „Um Unklarheiten und Gerüchten vorzubeugen“, sagt Schönbeck. Was aus dem Nachbargebäude Aldi wird, dass wissen sie noch nicht.