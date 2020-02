Haus der Jugend : Alarm im Jugendparlament Itzehoe

Der Feuermelder verzögert den Sitzungsbeginn der neu gewählten Itzehoer Jugendvertretung. Mika Johannsen und Anna Goerlach neue Vorsitzende.

von Grischa Malchow

21. Februar 2020, 18:06 Uhr

Itzehoe | Es war viel Geduld gefragt zu Beginn der Sitzung des Itzehoer Jugendparlaments (Jupa). Just in dem Moment, als die neu gewählten Interessensvertreter der Jugendlichen komplett anwesend waren und mit ihrer Sitzung im Haus der Jugend beginnen wollten, ertönte ein ohrenbetäubender Krach. Es war der Feueralarm mit der Durchsage, dass alle Personen das Gebäude verlassen müssen. All die Aufregung entpuppte sich schließlich als Fehlalarm. Nach fast einer Stunde konnte die Sitzung dann losgehen.

Gute Wahlbeteiligung

Das war auch nötig, denn es gibt aktuell viel zu regeln. Das Jupa steht noch ganz am Anfang einer neuen, zweijährigen Legislaturperiode. Im Januar wurde es an den Itzehoer Schulen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,3 Prozent. Für den Leiter des Kinder- und Jugendbüros, Carsten Roeder, „ein respektables Ergebnis“. Zum Vergleich: Die Wahlbeteiligung an der Kommunalwahl 2018 lag in Itzehoe bei 37,7 Prozent. Die einzige Schule, an der gar keine Stimme abgegeben wurde, war das Regionale Berufsbildungszentrum.

Mika Johannsen und Anna Goerlach neue Vorsitzende

14 Jugendliche standen zur Wahl und auch alle wurden in die Vertretung gewählt, denn eigentlich gibt es 15 Plätze. Die Kandidatin mit den meisten Stimmen war Anna Goerlach. Sie wurde in der ersten, konstituierenden Sitzung auch zur Vorsitzenden gewählt. Sie ist in dieser Funktion gleichberechtigt mit ihrem ebenfalls gewählten Klassenkameraden Mika Johannsen (beide zehnte Klasse an der Kaiser-Karl-Schule). Es ist seine erste Legislaturperiode im Jupa.

Der fast 16-Jährige kandidierte für die Jugendvertretung, weil er viel Freizeit habe und sich eine fordernde Aufgabe vorstellen könne. „Es ist wichtig, dass die Jugend ernst genommen wird und die Anliegen und Meinungen nicht unter den Tisch gekehrt werden“, so Johannsen.

Wir wollen Schwung in die Ausschüsse bringen und zeigen, dass wir seriös sind. Mika Johannsen, Vorsitzender Jugendparlament

Einzelne Ziele würden noch detailliert abgestimmt.

Dass in der Politik durchaus die Bereitschaft zur Zusammenarbeit herrscht, machten die Grußworte des Bürgervorstehers Markus Müller deutlich. Er sagte:

Nutzt das Antragsrecht. Ihr werdet gehört. Ich kann euch nur ermutigen. Markus Müller, Bürgervorsteher

Während die erste Sitzung noch von Carsten Roeder geleitet wurde, führte Mika Johannsen durch die zweite. Beratschlagt wurde darin unter anderem über die Öffentlichkeitsarbeit des Jupa, Termine für ein gemeinsames Seminar und einheitliche Outfits für die Jupa-Mitglieder. Zudem soll ein Queer-Treffpunkt geschaffen werden. Die Queer-Bewegung ist ein Sammelbecken für Menschen, die von der Norm abweichen wie Homosexuelle und Transgender.

Das Jupa tagt jeden zweiten Donnerstag um 17 Uhr. Der nächste Termin ist der 5. März.