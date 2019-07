Amt Kellinghusen : Aktivregion leistet Starthilfe für Investitionen

Amt Kellinghusen profitiert über die Aktivregion Holsteiner Auenland von EU-Fördergeldern.

von Joachim Möller

11. Juli 2019, 11:17 Uhr

Kellinghusen | Dörpscampus Hennstedt, Bürgerbus Kellinghusen oder Mehrgenerationenhaus Wulfsmoor – Gelder der Europäischen Union machen diese Projekte möglich. Über die Aktivregion Holsteiner Auenland fließen die Fördermittel in die hiesige Region. In der laufenden Förderperiode 2015 bis 2020 wurden bisher 44 Projekte beschlossen, davon allein zwölf in der vergangene zwölf Monaten.

Kräftige Investitionen ausgelöst

Hinzu kommen einige Großprojekte, für die die Aktivregion andere EU-Töpfe angezapft hat. Insgesamt sind seit 2015 insgesamt 6,1 Millionen Euro in die Kommunen des Holsteiner Auenlandes geflossen. Mit Eigenmitteln sind so Investitionen von knapp 20 Millionen Euro ausgelöst worden.

Diese Bilanz zog der Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Kütbach während der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins, dem neben Kommunen aus den Kreisen Segeberg und Pinneberg auch sämtliche Gemeinden des Amtes Kellinghusen angehören.

Noch Geld verfügbar

Schwerpunkt ist das so genannte Grundbudget mit 2,9 Millionen Euro für fünf Jahre. Hier fördert das Auenland Projekte aus den vier Bereichen Innovation und Wachstum, Klimawandel und Energie, nachhaltige Daseinsvorsorge und Bildung. „Für künftige Projekte haben wir jetzt noch ein offenes Grundbudget in Höhe von 692.000 Euro“, sagt Katharina Glöckner vom Itzehoer Planungsbüro Region Nord, die zusammen mit Arne Nico Karge die Geschäftsstelle des Vereins leitet.

Zuschuss zur Daseinsvorsorge

Ein Drittel des gesamten Grundbudgets (920.000 Euro) ist allein für die Daseinsvorsorge reserviert. Darin enthalten sind aus dem Amt Kellinghusen unter anderem die Schulhofumgestaltung der Wilhelm-Käber-Schule in Hohenlockstedt (50.000 Euro), neue Begegnungsstätte der Kirchengemeinde Kellinghusen (100.000 Euro), Gemeinschaftshaus Sarlhusen (100.000 Euro) und Brücke in Wulfsmoor (31.000 Euro). Bis 2020 stehen hier nur noch 83.000 Euro zur Verfügung.

Mehr Geld zum Verteilen gibt es nach Angaben von Katharina Glockner noch im Bereich Bildung. „Aufgrund uns selbst auferlegter Voraussetzungen gibt es bisher nur zwei Projekte.“ Jetzt seien die Kriterien etwas aufgeweicht worden, so dass die Regionalmanagerin auf weitere Projekte hofft.

Weniger Geld durch Brexit

Hans-Jürgen Kütbach, der zusammen mit der Barmstedter Bürgermeisterin Heike Döpke und dem Leitenden Verwaltungsbeamten Jürgen Rebien aus Kellinghusen den Vorstand bildet, lobt die „belastbare und gute Zusammenarbeit“ innerhalb der Aktivregion und hofft, diese fortsetzen zu können. „Allerdings gibt es für die kommende Förderperiode noch einige Fragezeichen“, sagte er. Dies betreffe vor allem die Finanzausstattung, die nach dem zu erwartenden Brexit noch festgelegt werden müsse. Katharina Glockner geht von einer bis zu 15-prozentigen Kürzung der Gelder aus.

Die Basis entwickelt die Strategie. Hans-Jürgen Kütbach, Vorstandsmitglied

Die gute Nachricht laut Kütbach: Das alte EU-Parlament will das so genannte Leader-Prinzip, nach dem die Förderschwerpunkte in den Regionen selbst festgelegt werden, beibehalten. „Die Basis entwickelt die Strategie.“ Durch die späten Entscheidungen werde es allerdings dauern, bis die Gelder der neuen Förderperiode in der Region ankommen. „Bis der erste Euro ausgegeben werden kann, könnte es drei Jahre dauern.“

Für 2020 gibt es jedoch noch ein Extra-Budget, für das sich die Mitgliederversammlung jetzt entschieden hat. Aus dem Topf „Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur & Küstenschutz“ werden dem Holsteiner Auenland 180.000 Euro zur Verfügung gestellt, 20.000 Euro steuert die Aktivregion an Eigenmitteln bei.

Gefördert werden sollen Kleinstprojekte, deren Gesamtkosten nicht über 20.000 Euro liegen. Darunter fallen die Gestaltung von dörflichen Plätzen, Wegen und Freiflächen, Schaffung von Naherholgseinrichtungen, Investitionen von Kleinstunternehmen und Abriss von Bausubstanzen im Dorf-Innenbereich.

Die Fördermittel können Ämter und Kommunen in Anspruch nehmen, aber auch Vereine und Privatpersonen. Der Startschuss für das neue Regionalbudget fällt im September/Oktober, bis Ende Februar 2020 können dann Anträge eingereicht werden.